Historisch: Erstmals im Laufe der Handelswoche ist der DAX über die 20.000-Punkte-Marke gesprungen. Von der Hausse beim deutschen Leitindex konnte die Aktie von Bayer wie so oft in den zurückliegenden Jahren nicht profitieren. Im Gegenteil: Die Aktie des deutschen Traditionskonzern ist sogar vor Kurzem auf den tiefsten Stand seit über 20 Jahren gefallen.Die Gründe für den Kursverfall der vergangenen Jahre sind vielschichtig. Den größten Anteil an der enttäuschenden Entwicklung hat sicherlich die ...

