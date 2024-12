Einer der größten Einzelaktionäre von Tesla stößt Aktien des E-Auto-Konzerns ab. Den Erlös schichtet Milliardär Leo KoGuan in US-Staatspapiere mit kurzer Laufzeit um."Ich setze nicht mehr alles auf Tesla", schrieb Milliardär Leo KoGuan am Samstag auf X. "Ich verkaufe Tesla und akkumuliere 3-monatige Treasury-Bills", so KoGuan weiter.KoGuan sichere sein Portfolio ab, hieß es weiter. "Ein Börsencrash wie 1929 droht", führt er weiter aus und verwies auf Staatsschulden und Haushaltsdefizite in Billionenhöhe. ...

