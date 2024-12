- Testförderung in der Bohrung Welchau-1 im Bereich der Reifling-Formation

Vancouver, British Columbia - 4. Dezember 2024 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) ("MCF", "MCF Energy" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update über die Testförderung in der Bohrung Welchau-1 im Konzessionsgebiet ADX-AT-II in Österreich zu veröffentlichen.

Nach den Probebohrungen in der Steinalm-Formation wurden die Steinalm-Testperforationen mit einem Packer isoliert und eine neue Probebohrung im Bohrloch durchgeführt, um den oberen Abschnitt der 128 Meter mächtigen Reifling-Formation zu perforieren und den Durchfluss zu prüfen. Am 28. November 2024 wurden drei Abschnitte im oberen Bereich der Reifling-Formation perforiert, und zwar (1) in einer gemessenen Tiefe (MD) (16 Meter) zwischen 1.324 Meter und 1.340 Meter, (2) zwischen 1.346 Meter und 1.351 Meter MD (5 Meter) und (3) zwischen 1.358 Meter und 1.382 Meter MD (24 Meter) (siehe Abbildung 1).

Anhand der Flüssigkeitsstände im Bohrloch wurde ein begrenzter Zufluss festgestellt. Das Bohrloch wurde über das Wochenende geschlossen, um dem Bohrloch Zeit zu geben, Flüssigkeiten aus der Lagerstätte in den Rohrstrang fließen zu lassen. Der Flüssigkeitsstand im Bohrloch wurde am 3. Dezember 2024 geprüft und zeigte einen begrenzten Zufluss an (weniger als 1 Kubikmeter bzw. etwa 6 Barrel). Die Beprobung des Bohrlochs ergab, dass nur Bohrungssole (keine Lagerstättenflüssigkeit) und feine Feststoffpartikel unbekannter Herkunft ("feste Verunreinigungen") im Bohrloch vorhanden waren (siehe Abbildung 2). Die festen Verunreinigungen in der Probe hatten einen erdölartigen Geruch.

Abbildung 1: Reifling-Formation - Test 2, Darstellung der Bohrkonfiguration und Perforationsabschnitte sowie die für den Eintritt von Formationsflüssigkeiten in den Rohrstrang erforderliche Mindestdurchflussmenge.

Abbildung 2: Reifling-Formation - Test 2, feste Verunreinigungen, die bei der Beprobung der Bohrflüssigkeiten festgestellt wurden

Das Bohrloch bleibt weiter verschlossen, um festzustellen, ob ein natürlicher Zufluss möglich ist, um die Zusammensetzung der bisher gewonnenen Bohrflüssigkeiten zu analysieren und um nach Möglichkeit ausreichend Formationsflüssigkeiten ("Mindestdurchflussmenge") in die Förderrohre fließen zu lassen; bewerkstelligt wird dies durch das Befüllen des Bohrringraums von den Perforationen bis zur Endteufe des Rohrstrangs ("Durchfluss-Zusatzdaten").

Das weitere Programm für die Bohrung Welchau-1 wird festgelegt, sobald die entsprechenden Durchfluss-Zusatzdaten erhoben wurden. Zu klären ist unter anderem, ob eine Säurebehandlung des Reservoirs erfolgen soll (eine gängige Praxis, um Bohrlochschäden hintanzuhalten und die Produktivität in Karbonatlagerstätten zu steigern).

Wirtschaftliche Beteiligung an "Welchau Investment Area"

MCF ist zu 25 % wirtschaftlich an "Welchau Investment Area" beteiligt. Das betreffende Gebiet umfasst die Bohrung Welchau-1 sowie weitere aussichtsreiche Prospektionsgebiete in den nördlichen Kalkalpen. Im Rahmen der unterzeichneten Energie-Investitionsvereinbarung ("Energy Investment Agreement") zwischen MCF und ADX Energy hat MCF 50 % der Bohrkosten der Bohrung Welchau-1 übernommen, um sich eine wirtschaftliche Beteiligung von 25 % an "Welchau Investment Area" zu sichern. Das Gebiet gehört zur ADX-Konzession ADX-AT-II in Oberösterreich. MCF hat seine Finanzierungs- und Earn-In-Verpflichtungen gegenüber ADX erfüllt und sich damit die wirtschaftliche Beteiligung von 25 % an "Welchau Investment Area" gesichert. Damit verpflichtet sich MCF auch zur Übernahme von 25 % der laufenden Bohrkosten.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: mailto:gkeep@fiorecorporation.com

Public Relations

Sarah Mawji

E-Mail: mailto:sarah@venturestrategies.com

Venture Strategies

Vorsorgliche Hinweise:

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise:

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Pläne des Unternehmens und andere Aspekte unserer voraussichtlichen zukünftigen Geschäftstätigkeit, die Ausrichtung des Managements, Strategien, Finanz-, Betriebs- und Produktionsergebnisse, Branchenbedingungen, Rohstoffpreise und Geschäftsmöglichkeiten beziehen. Darüber hinaus und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des voraussichtlichen Zeitplans Erschließungspläne und der potenziellen Ressourcen in Bezug auf die Rechte des Unternehmens an den Vermögenswerten in Österreich. Zukunftsgerichtete Informationen verwenden typischerweise Wörter wie "antizipieren", "glauben", "projizieren", "erwarten", "Ziel", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie Aussagen, wonach Maßnahmen, Ereignisse oder Bedingungen in der Zukunft ergriffen werden oder eintreten "können", "würden", "könnten" oder "werden".

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Managements von MCF Energy, einschließlich der Erwartungen und Annahmen, die anschließend in dieser Pressemitteilung unter den Öl- und Gasempfehlungen erwähnt werden, und darüber hinaus in Bezug auf die vorherrschenden Rohstoffpreise, die wesentlich von den Preisprognosen abweichen können, die zum Zeitpunkt der jeweiligen von GCA durchgeführten Ressourcenprüfungen galten, sowie auf Differenzen, Wechselkursen, Zinssätzen, geltenden Lizenzgebühren und Steuergesetzen, künftigen Produktionsraten und Schätzungen der Betriebskosten, der Leistung künftiger Bohrungen, Ressourcenvolumina, dem voraussichtlichen Zeitplan und den Ergebnissen von Investitionsausgaben; der Erfolg beim Bohren neuer Bohrlöcher; die Angemessenheit der geplanten Kapitalausgaben für die Durchführung geplanter Aktivitäten; der Zeitpunkt, der Ort und das Ausmaß künftiger Bohrungen; der Zustand der Wirtschaft und des Explorations- und Produktionsgeschäfts; die Betriebsergebnisse; die Leistung; die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; die Fähigkeit zur effizienten Integration von Vermögenswerten und Mitarbeitern, die durch Akquisitionen erworben wurden, die Fähigkeit zur erfolgreichen Vermarktung von Erdgas und die Fähigkeit von MCF, Zugang zu Kapital zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da MCF Energy keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von MCF Energy können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile wir daraus ziehen werden. Das Management hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Wertpapierinhabern einen umfassenderen Einblick in künftige Geschäftstätigkeiten zu geben; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Öl- und Gas-Hinweise

Abkürzungen:

Bcf: Milliarden Kubikfuß

Bcfe: Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent

Bbl: Barrel

Boe: Barrel Öläquivalent

M: Tausend

MM: Million

MMbbls: Millionen Barrel Öl

MMBOE: Millionen Barrel Öläquivalent

MMBC: Millionen Barrel Kondensat

Mcfe: Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent

MMcfe/d: Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag

Scf: Standard-Kubikfuß

Tcf: Billionen Kubikfuß

km2: Quadratkilometer

€: Euro

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77695Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77695&tr=1



