Ohne Öl und Gas keine Zukunft? ADX Energy-CEO: "Europa braucht eigene Energieproduktion"

Europa steht vor einem Energie-Dilemma: Der Hunger nach Strom und Wärme wächst unaufhörlich, während erneuerbare Energien noch nicht die Versorgungssicherheit bieten, die moderne Gesellschaften verlangen. Inmitten der Diskussion um Klimaschutz und Versorgungskrisen meldet sich Paul Fink, CEO von ADX Energy, mit einem klaren Appell zu Wort. Er fordert mehr Realismus und erklärt, warum Öl und Gas auch in den kommenden Jahrzehnten eine entscheidende Rolle spielen werden.

Erneuerbare Energien allein reichen nicht

Fink verweist auf die gewaltigen Investitionen der vergangenen Jahrzehnte: Seit den 2000er-Jahren flossen fast zwei Billionen US-Dollar in erneuerbare Energien. Dennoch stieg deren Anteil am globalen Energiemix lediglich von 6,6 auf 13 Prozent. Parallel investierte die Welt eine ähnliche Summe in fossile Energien. Heute machen Kohle, Öl und Gas immer noch rund 76 Prozent des Energiemixes aus.



"Wir haben Fortschritte erzielt, aber der Bedarf an Öl und Gas bleibt riesig", so Fink. Er beobachtet eine stark emotionale Debatte, besonders unter jüngeren Generationen in Westeuropa, die die Erderwärmung als unmittelbare Bedrohung wahrnehmen. "Ich verstehe diese Sorgen, aber wir müssen pragmatisch fragen: Wie und wo können wir Öl und Gas mit möglichst geringen CO2-Emissionen produzieren?"

ADX Energy setzt auf lokale Produktion in Europa

ADX Energy betreibt Projekte in Österreich und Italien, die nach höchsten Umweltstandards arbeiten. Laut Fink verursachen diese Förderprojekte deutlich weniger Emissionen als LNG-Importe aus den USA. Diese würden durch Verflüssigung, Transport und Regasifizierung erhebliche CO2-Belastungen erzeugen. "Fracking in den USA verursacht zudem bis zu 120 Prozent mehr CO2 pro Barrel als die konventionelle Förderung in Europa", betont er.



Im Wiener Becken produziert ADX bereits erfolgreich Öl und Gas. Dort betreibt das Unternehmen mehrere Lagerstätten wie Zistersdorf und Gaiselberg, die stabile Fördermengen liefern. Diese Projekte werden durch moderne Technologien und seismische Datenanalysen kontinuierlich optimiert. Neben der konventionellen Produktion werden sogenannte "Appraisal"-Bohrungen durchgeführt, um bekannte Reserven auszuweiten.



Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Anshof-Projekt in Oberösterreich. Die Discovery-Bohrung Anshof-3 liefert seit über einem Jahr Öl, wenn auch mit geringeren Volumina als im optimistischsten Szenario (P10) prognostiziert. Dennoch ist das Feld wirtschaftlich attraktiv. Zusätzlich wurde Anshof-2A erfolgreich gebohrt, wobei der höhere Wasseranteil in der Förderung weitere Bohrungen notwendig macht, um das volle Potenzial des Reservoirs zu erschließen.



Darüber hinaus plant ADX mit dem Projekt "Goldbrunnen" die Erschließung flacher Gaslagerstätten in Oberösterreich. Diese Lagerstätten liegen in Tiefen zwischen 800 und 2.000 Metern und könnten dank vorhandener Infrastruktur innerhalb weniger Wochen an die Pipeline angebunden werden. Laut Fink beträgt die Erfolgschance dieser Bohrung etwa 80 Prozent.