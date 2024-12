Berlin - Die Bundesregierung will mehrere Bundeswehr-Einsätze verlängern. Das Kabinett fasste bei seiner Sitzung am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte.Die deutsche Beteiligung an der EU-geführten Operation Aspides im Roten Meer sowie an der UN-Mission Unmiss im Südsudan soll demnach ohne inhaltliche Änderung bis 31. Oktober 2025 verlängert werden, die Beteiligung an der Nato-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer und an der EU geführten Operation Irini im zentralen Mittelmeer bis 30. November 2025.Die finale Entscheidung über die Verlängerung muss der Bundestag treffen. Es wird erwartet, dass dies trotz der unklaren Mehrheitsverhältnisse im Parlament noch vor der geplanten Neuwahl erfolgen wird.