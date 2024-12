Was Sie am Mittwoch, den 4. Dezember wissen sollten: Die Bewegungen an den Devisenmärkten bleiben am frühen Mittwoch unruhig, da die Anleger vor wichtigen Ereignissen keine großen Positionen eingehen. Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, und der Vorsitzende der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...