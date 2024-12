ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Buy" belassen. Eine Investorenveranstaltung in Indien habe seine Einschätzung bestärkt, dass der Technologiekonzern mit Blick auf die dortigen Wachstumschancen gut aufgestellt sei, schrieb Analyst Andre Kukhnin in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere angesichts des jüngsten Führungswechsels./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 21:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972