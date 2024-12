Der Euro (EUR) dürfte weiterhin in einer Spanne zwischen 1,0480 und 1,0535 gehandelt werden. Längerfristig dürfte der EUR in einer Spanne zwischen 1,0430 und 1,0580 gehandelt werden, anstatt sich zu erholen, so die Devisenanalysten Quek Ser Leang und Lee Sue Ann von der UOB Group. EUR dürfte zwischen 1,0430 und 1,0580 gehandelt werden 24-Stunden-Betrachtung: ...

