"Ich gehe davon aus, dass sich die Lockerung der Geldpolitik in den kommenden Monaten fortsetzen wird", sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Olli Rehn, am Mittwoch. Weitere Zitate Ich sehe mehr Gründe für eine Zinssenkung im Dezember. Inflation nahe am Ziel und schwaches Wachstum in der Eurozone. Die aktuellen Daten deuten darauf ...

