DJ Totalenergies übernimmt VSB für 1,57 Milliarden Euro

Von Christian Moess Laursen

DOW JONES--Totalenergies baut seine Präsenz in Deutschland mit der Übernahme des Erneuerbare-Energien-Unternehmens VSB für 1,57 Milliarden Euro aus. Wie der französische Energiekonzern mitteilte, sichert er sich mit dem Zukauf mehr als 2 Gigawatt an entwickelter Onshore-Windkraftkapazität in ganz Europa. Darüber hinaus verkauft Totalenergies für 800 Millionen US-Dollar die Hälfte eines 2-Gigawatt-Portfolios in Texas an Apollo Global Management. Das Portfolio besteht aus drei Solarprojekten mit einer Gesamtkapazität von 1,7 Gigawatt und zwei Batteriespeicherprojekten mit einer Kapazität von 300 Megawatt. Totalenergies wird die Anlagen weiterhin betreiben und einen Anteil von 50 Prozent behalten.

December 04, 2024 09:24 ET (14:24 GMT)

