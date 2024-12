MicroStrategy - Kursrally birgt Rückschlagrisiko

Seit dem Tag der US-Wahl schraubte sich der Bitcoin-Kurs auf knapp 100.000 USD. Die Aktie von MicroStrategy hat sich in dieser zeitweise mehr als verdreifacht. MicroStrategy zählt zu den weltweit größten Bitcoin-Investoren und profitierte von der Kursrally. Mehr denn je wird die Kryptowährung auch künftig maßgeblich über den Aktienkurs von MicroStrategy entscheiden.

Das Kerngeschäft von MicroStrategy war Softwareentwicklung. Im zweiten Quartal verbuchte MicroStrategy mit diesem Geschäft jedoch nur einen Umsatz von 111 Millionen USD. Unter dem Strich blieb gar ein Verlust. Der Bitcoin-Bereich ist längst zum Kerngeschäft geworden. Konzern-Chef Michael Saylor nennt sein Unternehmen "Bitcoin Treasury". Über 400.000 Tokens mit einem Marktwert von rund 38,5 Milliarden USD besitzt das Unternehmen bereits. Kürzlich sammelte MicroStrategy durch Aktienverkäufe 21 Milliarden USD ein und plant damit den Bitcoin-Bestand schrittweise weiter zu erhöhen. Zudem sind die Emission von Wandelanleihen im Umfang von ebenfalls 21 Milliarden USD bis 2027 geplant. Der Erlös soll ebenfalls in Bitcoin investiert werden. Diese Strategie verfolgt der Konzern bereits seit Ende 2020. In regelmäßigen Abständen werden Anleihen platziert. Die Darlehen können zu einem späteren Zeitpunkt nach bestimmten Regeln in MicroStrategy-Aktien oder Bargeld umgewandelt werden. Konzernchef Michael Saylor setzt damit auf das Potenzial von Bitcoin als Inflationsschutz und digitales Gold.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten derzeit mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Voraussetzung ist jedoch eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses. Die Marktkapitalisierung von MicroStrategy liegt derzeit jedoch bei 88,9 Milliarden USD. Damit ergibt sich - ohne Berücksichtigung des Softwaregeschäfts - eine Prämie gegenüber dem Marktwert der Bitcoin-Position von über 100 Prozent. Schulden aufzunehmen, um Bitcoins zu erwerben erhöht zudem das Risiko, welche die Krypto-Rally ohnehin in sich birgt. Eine deutliche Korrektur des Bitcoin-Kurses kann somit die Aktie von MicroStrategy entsprechend unter Druck setzen.

Chart: Micro Strategy

Widerstandsmarken: 441,50/542,80/806,80 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 214,80/277,50/328,15/378,80 US-Dollar

Die Aktie von MicroStrategy pendelte von Ende Februar bis Mitte Oktober diesen Jahres in einer Bandbreite zwischen 100 USD und 200 USD. Im zweiten Anlauf gelang schließlich im Oktober der Ausbruch über die obere Begrenzung. Mitte November markierte das Papier bei 542,80 USD zunächst ein Rekordhoch ehe die Aktie in eine Konsolidierung drehte. Dabei sank die Aktie auf rund 378,80 USD. In diesem Bereich findet die Aktie von MicroStrategy eine Unterstützungsmarke (61,8%-Retracementlinie). Sinkt die Aktie unter dieses Level droht ein weitere Rücksetzer bis 328,15 USD oder gar 277,50 USD. Der kurzfristige MACD- Indikator sowie der RSI-Indikator sind aktuell noch abwärtsgerichtet. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 441,50 USD mit dem Zielkurs 542,80 USD zu erwarten.

MicroStrategy in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2023- 04.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

MicroStrategy in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2019 - 04.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

