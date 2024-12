"Der Aktionärsbrief"

69,94 % der Covestro-Aktionäre haben das Angebot von 62 € pro Aktie angenommen, womit die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie deutlich überschritten wurde. Aktionäre, die ihre Anteile bisher nicht angedient haben, können dies noch bis zum 16. Dezember 2024 nachholen. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite Halbjahr 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden. Der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi will Covestro einschließlich Schulden für bis zu 16 Mrd. € übernehmen. Dass der Aktienkurs trotzdem noch deutlich unter den gebotenen 62 € notiert, liegt nicht nur an den noch erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, sondern auch an möglichen Finanzierungsfragen.