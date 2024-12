NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Eine strategische wichtige Frage ist laut Analyst Toni Sacconaghi, warum der Elektroautobauer unbedingt ein Robo-Taxi bauen wolle, anstatt allgemeinere Pkw mit autonomen Fahrfunktionen zu priorisieren. Er glaube, hier werde alles auf eine Karte gesetzt und zahlreiche andere Optionen geopfert, schrieb Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 04:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 04:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014