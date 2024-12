Olgerd Eichler (MainFirst): Deutschland in der Sackgasse: Braucht es eine Agenda 2030?

02.12.2024 -

Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Zwar hat sich die Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie erholt, doch die Energiekrise und der Ukraine-Krieg haben Schwächen offenbart. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern belastet die Wettbewerbsfähigkeit. Das Wirtschaftswachstum ist ins Stocken geraten, und die Industrieproduktion sinkt in einigen Schlüsselbranchen wie der Automobil- und Chemieindustrie.

Gleichzeitig stellt der digitale Wandel die Wirtschaft vor strukturelle Anpassungsprobleme. Deutschland, Vorreiter der Ingenieurskunst, hinkt bei Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz hinterher. Hinzu kommen geopolitische Spannungen: Der Wettstreit zwischen den USA und China, der Krieg in der Ukraine und die globale Neuordnung von Handelsbeziehungen erfordern eine strategische Neuausrichtung.

Ein zentrales Hindernis für Fortschritt und Erneuerung in Deutschland ist die Bürokratie. Langwierige Genehmigungsverfahren, überregulierte Prozesse und mangelnde Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen erschweren oft die Umsetzung von Projekten und Ideen. Diese Hürden bremsen nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern erschweren auch dringend notwendige Fortschritte in Bereichen wie Digitalisierung, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Eine konsequente Entbürokratisierung sowie der Ausbau digitaler Verwaltungsprozesse sind daher unerlässlich, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands langfristig zu sichern.

Auch innenpolitisch steht das Land vor Herausforderungen: Steigende Inflation, soziale Ungleichheit, Migration, politische Verfehlungen und die Klimakrise polarisieren die Gesellschaft. Viele Bürger sind unzufrieden mit dem politischen Stillstand und fordern mutige Reformen.

Mehr als zwanzig Jahre ist es her, dass Gerhard Schröder die Agenda 2010 in einer Regierungserklärung ankündigte. Deutschland befand sich damals in einer der schwersten wirtschaftlichen Krisen seiner Nachkriegsgeschichte. Die Arbeitslosenquote war alarmierend hoch und das Wirtschaftswachstum stagnierte. Hinzu kamen hohe Sozialabgaben, die die Unternehmen belasteten und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beeinträchtigten. Die britische Zeitschrift The Economist bezeichnete Deutschland als den "kranken Mann Europas" - eine bittere Charakterisierung für eine Nation, die einst als Wirtschaftsmotor Europas galt.

Inmitten dieser Krise wagte die Regierung unter Gerhard Schröder eine historische Reform: die Agenda 2010. Maßnahmen wie die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Einführung der Hartz-IV-Gesetze und die Deregulierung des Arbeitsmarktes sollten die Beschäftigung fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken. Die Reformen waren umstritten, legten aber den Grundstein für den späteren Wirtschaftsaufschwung, der Deutschland wieder zu mehr Stärke und Wettbewerbsfähigkeit verhalf.

Neuwahlen 2025: Deutschlands Chance auf den Wendepunkt

Wie vor zwanzig Jahren befindet sich Deutschland heute in einer Phase der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, die dringend entschlossenes politisches Handeln erfordert. Die damalige Krise war vor allem hausgemacht, während die aktuellen Probleme auch in der globalen Vernetzung Deutschlands wurzeln und vielschichtiger sind. Dennoch gibt es eine entscheidende Parallele: die Notwendigkeit tiefgreifender Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern.

Die kommenden Wahlen bieten die Chance, das Land neu auszurichten und den Reformstau aufzulösen. Eine neue Regierung könnte die nötigen Reformen in den Bereichen Digitalisierung, Migration, Bürokratie und Energie vorantreiben. Dafür braucht es vor allem klare Ziele, mutige Entscheidungen und eine zielgerichtete Wirtschaftspolitik. Damit kann Deutschland nicht nur seine Position als europäischer Wirtschaftsmotor zurückgewinnen, sondern auch seine globale Präsenz stärken. Deutschland muss wieder beweisen, dass es den Herausforderungen der Zeit gewachsen ist. Mit einer proaktiven Politik, die Innovation, Leistung und globale Wettbewerbsfähigkeit in den Vordergrund stellt, kann der "kranke Mann Europas" wieder zu einer Anekdote der Vergangenheit werden. Gemeinsame Ziele und eine reformfreudige Regierung könnten Deutschland erneut zum Vorbild des Aufbruchs für ganz Europa machen - als Vorreiter für Wirtschaft, Klima und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Gute Aussichten für Deutsche Aktien

Insbesondere der deutsche Mittelstand würde von neuen wirtschaftspolitischen Impulsen profitieren. Nicht nur könnten die Unternehmen wieder mutiger auftreten, sondern auch mehr Investitionsbereitschaft zeigen. Voraussetzung dafür sind stabile politische Rahmenbedingungen und neue Wachstumsimpulse. Da viele dieser kleinen und mittelgroßen Unternehmen von Anlegern in der Vergangenheit links liegen gelassen wurden, bieten sie großes Aufholpotenzial. Insbesondere die niedrigen Bewertungen dieser Aktien sprechen für besonders interessante Kursperspektiven.