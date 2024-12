DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Novartis von Abstufung belastet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch seinen europäischen Nachbarn hinterhergehinkt. Während der DAX in Deutschland beispielsweise um 1,1 Prozent zulegte und der CAC-40 in Frankreich trotz der politischen Krise ebenfalls freundlich tendierte, fiel der SMI um 0,4 Prozent zurück auf 11.784 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,01 (Dienstag: 19,46) Millionen Aktien.

Bremser waren die als defensiv, also wenig konjunkturempfindlich geltenden Indexschwergewichte, allen voran Novartis mit einem Minus von 3,1 Prozent auf 90,10 Franken. Für Roche ging es um 0,3 Prozent nach unten, für Nestle ebenfalls. Bei Novartis belastete eine Abstufung auf Reduzieren durch die Analysten von HSBC mit einem Kursziel von 82 Franken.

Die am Vortag nach eher mit Enttäuschung aufgenommenen neuen Mittelfristzielen sehr schwachen Swiss Life gaben um weitere 0,6 Prozent nach. JP Morgan hat die Aktie auf Untergewichten zurückgestuft, HSBC auf Reduzieren.

Größter Gewinner im SMI waren ohne neue Nachrichten Logitech (+2,4%) vor ABB (+1,7%). Partners Group wurden um 0,5 Prozent nach oben genommen. Für Rückenwind sorgte der Verkauf der auf Grüne Energie spezialisierten VSB Group für 1,57 Milliarden Euro an Totalenergies.

December 04, 2024 11:42 ET (16:42 GMT)

