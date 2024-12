© Foto: Stefan Jeremiah - dpa

Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, wurde am Mittwochmorgen vor dem Hilton Hotel in Midtown Manhattan erschossen.Ein tragisches Ereignis erschüttert die Gesundheitsbranche: Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, der Versicherungssparte von UnitedHealth Group, wurde am Mittwochmorgen vor dem Hilton Hotel in Midtown Manhattan erschossen. Die Polizei spricht von einem möglicherweise gezielten Angriff. Gezielte Tat? Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben um 12:46 Uhr (EST). Ein maskierter Mann, der offenbar in der Nähe auf Thompson gewartet hatte, feuerte mehrmals auf den 50-jährigen CEO, bevor er zu Fuß Richtung Osten flüchtete. Thompson wurde in kritischem Zustand ins Mount …