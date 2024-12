LONDON, Ontario, Dec. 04, 2024("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle, in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass die Zeichner seines öffentlichen Zeichnungsangebots in den USA (das "Angebot") ihre Mehrzuteilungsoption teilweise ausgeübt haben, um weitere 100.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von 4,25 USD pro Aktie zu erwerben. Nach der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption hat das Unternehmen insgesamt 1.041.177 Stammaktien verkauft und einen Bruttoerlös von ca. 4,43 Mio. USD vor Abzug von Abschlägen für die Emissionsbank und anderen damit verbundenen Kosten erzielt. Der letzte Tag für die Ausübung von Optionen war der 3. Dezember 2024. Die Stammaktien wurden erstmals am 7. November 2024 unter dem Tickersymbol "ADUR" am Nasdaq Capital Market gehandelt.

Aduro geht davon aus, den Nettoerlös aus dem Angebot für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner "Next Generation Process"-Einheit und den Rest (falls vorhanden) für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Craft Capital Management LLCfungierte als Vertreter der Konsortialbanken und D. Boral Capital LLC(früher bekannt als EF Hutton LLC) fungierte als Co-Konsortialbank für das Angebot.

Die Stammaktien des oben erwähnten Angebots wurden nicht an Personen mit Wohnsitz in Kanada oder an Personen in Kanada angeboten.

Ein Registrierungsantrag auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem Angebot wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, per Post an 377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530, USA, oder telefonisch unter +1, per Post an 590 Madison Ave 39th floor, New York, NY 10022, USA oder telefonisch unter +1bezogen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert oder von der Registrierungspflicht befreit sind, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder der betreffenden Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen Erwartungen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Hinweise auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder Faktoren, die zu Änderungen der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen führen. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot (SEC-Aktennr. 333-280955) ausführlicher beschrieben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d6aad90-88b9-478a-a82b-81c7e3e94713