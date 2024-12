Full-Stack-Entwicklungsansatz unterstützt unternehmensgerechte Funktionen und ermöglicht verbesserte Quantenfunktionen für kommerzielle Anwendungen

IonQ Quantum OS sorgt für eine durchschnittliche Reduzierung der klassischen On-System-Overheads um mehr als 50 Prozent und verkürzt die Lösungszeit von Quanten-Workloads

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, gab heute die Einführung seines Quanten-Betriebssystems unter der Bezeichnung IonQ Quantum OS und einer Reihe neuer Funktionen IonQ Hybrid Services Suite bekannt. Diese Technologien werden die Leistung und den Nutzen des Quantencomputings für Unternehmenskunden erheblich steigern.

IonQ Quantum OS ist eine nahezu vollständige Neuentwicklung des ursprünglichen Quantenbetriebssystems von IonQ. Es wurde mit einer flexiblen und modularen Architektur entwickelt und gebaut, so dass es an das hybride Quantencomputing-Ökosystem von IonQ skalierbar angepasst werden kann und sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen Flaggschiff-Quantencomputer von IonQ, einschließlich IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, unterstützt.

IonQ Quantum OS wurde für eine verbesserte Performance entwickelt und reduziert die Lösungszeit erheblich, einschließlich:

Eine durchschnittliche Reduzierung der klassischen On-System-Overheads um über 50 Prozent (im Vergleich zu identischen Workloads, die vor der Implementierung der Verbesserungen auf IonQ Forte ausgeführt wurden).

Eine 85-prozentige Reduzierung der Cloud- und Netzwerk-Overheads von Workloads, die über die IonQ Cloud übertragen werden.

Eine bis zu 100-fache Verbesserung der Genauigkeit durch eine erweiterte Fehlerbegrenzungs- und Kompilierungssuite.

Verbesserte Kalibrierungs-, Automatisierungs- und Steuerungssoftware und -firmware zur Optimierung der Qubit- und Gate-Performance und zur Anpassung an systemische Drifts, was zu einer besseren algorithmischen Leistung führt.

IonQ Quantum OS bietet außerdem unternehmensgerechte Sicherheit durch verbesserte Beobachtbarkeit und verbesserte Interoperabilität zwischen Hardware- und Softwarelösungen im Unternehmen. Diese Verbesserungen bieten Kunden neue Optionen für die sichere Integration von Quantencomputing in ihren Stack. IonQ Quantum OS führt seit Sommer 2024 kommerzielle Workloads auf IonQ Forte aus und wird bald auch IonQ Forte Enterprise steuern, sobald dieser im IonQ-Rechenzentrum in Basel, Schweiz, in Betrieb genommen wird.

"Wir haben unser Quantum OS so konzipiert, dass es nicht nur den komplexen Anforderungen heutiger Unternehmen gerecht wird, sondern auch ihren Bedürfnissen entsprechend nahtlos skaliert werden kann", so Peter Chapman, President und CEO von IonQ. "Unser Ziel ist es, Unternehmenskunden in die Lage zu versetzen, mit Quantencomputing neue Möglichkeiten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben."

Die neue Hybrid Services Suite von IonQ wird mit NVIDIA auf der SuperCompute 2024 im Rahmen einer ersten Produktvorschau vorgestellt. Sie wurde entwickelt, um die nahtlose Entwicklung und Bereitstellung von hybriden Workloads zu ermöglichen, die IonQ-Quantencomputer mit leistungsstarken klassischen Ressourcen über die Cloud integrieren. Diese Suite beinhaltet bedeutende Fortschritte, um die Geschwindigkeit, Leistung und Nutzbarkeit von Quanten-Workloads zu verbessern, darunter:

Der Workload Management Solver Service , ein Quanten-Entwickler-Toolkit, das Funktionen zur effizienten Verlagerung hybrider Workloads in die Cloud bietet. Dieser Service umfasst eine Quantenfunktion und einen hybriden Solver, die Entwicklern dabei helfen sollen, den Prozess der manuellen Erstellung von Schaltkreisen und iterativen Algorithmen zu vereinfachen, indem sie in portable Workloads verpackt werden, die je nach Bedarf ausgeführt und verbessert werden können.

, ein Quanten-Entwickler-Toolkit, das Funktionen zur effizienten Verlagerung hybrider Workloads in die Cloud bietet. Dieser Service umfasst eine Quantenfunktion und einen hybriden Solver, die Entwicklern dabei helfen sollen, den Prozess der manuellen Erstellung von Schaltkreisen und iterativen Algorithmen zu vereinfachen, indem sie in portable Workloads verpackt werden, die je nach Bedarf ausgeführt und verbessert werden können. Eine neue Terminierungsfunktion, Sessions , die auf der Fair Share Scheduling Engine von IonQ aufbaut, wurde entwickelt, um die Bereitstellung von QPU-Zeit zu rationalisieren, damit iterative und ressourcenintensive Workflows mit minimalen Wartezeiten und Unterbrechungen ausgeführt werden. Sessions bietet auch erweiterten Support für Angebote von IonQs Cloud-Partnern, einschließlich Amazon Braket Hybrid Jobs und Azure Quantum Sessions.

, die auf der Fair Share Scheduling Engine von IonQ aufbaut, wurde entwickelt, um die Bereitstellung von QPU-Zeit zu rationalisieren, damit iterative und ressourcenintensive Workflows mit minimalen Wartezeiten und Unterbrechungen ausgeführt werden. Sessions bietet auch erweiterten Support für Angebote von IonQs Cloud-Partnern, einschließlich Amazon Braket Hybrid Jobs und Azure Quantum Sessions. Die brandneue IonQ SDK ermöglicht eine nahtlose, einfache und zuverlässige Integration mit IonQ Quantum Cloud API und IonQ Hybrid Services.

IonQ Hybrid Services Suite beschleunigt bereits die Entwicklung praxisnaher, kommerzieller Quanten-Hybrid-Anwendungen für Kunden. IonQ hat jüngst mit Oak Ridge National Laboratory (ORNL) bei der Implementierung einer Betaversion von Hybrid Services zusammengearbeitet, um die Entwicklung eines NISQ-freundlichen Quantenalgorithmus zu unterstützen, der bei schwierigen Optimierungsproblemen die Lösungszeit verkürzt.

Weitere Informationen über IonQ und seine neuesten System-Nachrichten und Geschäftsentwicklungen finden Sie unter https://ionq.com.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und liefert Hochleistungssysteme, um die weltweit anspruchsvollsten und komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungsfälle zu bewältigen. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste einer Reihe wegweisender Systeme mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der Next Big Things in Tech List 2023 von Fast Company und der Technology Fast 500 List 2023 von Deloitte anerkannt. IonQ ist bei allen führenden Cloud-Anbietern verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Begriffe "werden", "erwarten" und andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die erwarteten Vorteile des Quanten-Betriebssystems und der Hybrid Services Suite von IonQ, die Fähigkeit von Dritten, IonQs Angebote zur Steigerung ihrer Quantencomputing-Fähigkeiten zu implementieren, IonQs Quantencomputing-Fähigkeiten und Pläne, die kommerzielle Relevanz und die Vorteile von Anwendungen, sowie auf die Performance, Skalierbarkeit, Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit, Kapazität, Leistung, Geschwindigkeit, Latenz, Qualität und Zuverlässigkeit der Quantencomputing-Angebote von IonQ. Außerdem betreffen sie die Quantencomputing-Fähigkeiten und Pläne von IonQ, die verbesserte Effizienz und Geschwindigkeit von Quanten-Workloads und Algorithmen, die auf IonQs Quantencomputern ausgeführt werden, sowie die Skalierbarkeit der Quantencomputing-Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von IonQ, seine technische Roadmap umzusetzen; Änderungen in den Wettbewerbsbranchen, in denen IonQ tätig ist; Änderungen bei Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen zu realisieren, Partnerschaften und Chancen zu erkennen und zu verwirklichen, sowie neue und bestehende Kunden zu binden; und Ereignisse, die sich auf die Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit der Technologie von IonQ auswirken könnten. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Einreichungen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig abwägen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und in anderen Dokumenten, die IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht, beschriebenen. In diesen Einreichungen werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten identifiziert und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird. IonQ kann sich dafür entscheiden, die in den erteilten Patenten beschriebenen Erfindungen in Zukunft zu praktizieren oder anderweitig zu nutzen, oder auch nicht.

Contacts:

IonQ Medienkontakt:

Jane Mazur

press@ionq.co

IonQ Investorenkontakt:

investors@ionq.co