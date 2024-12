Die EMS-Abteilung von Curtiss-Wright gab heute bekannt, dass sie das erste U-Boot-Bauteil mit einem additiv gefertigten (AM) Impeller geliefert hat, das in einem Schiff der US-Marine installiert werden soll.

Curtiss-Wrights Engineered Pump Division (EPD) in Bethlehem, PA, Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI) in Monroeville, PA, und Sintavia, LLC in Fort Lauderdale, FL, arbeiteten zusammen, um die erste U-Boot-Komponente zu entwickeln, herzustellen, zu testen und zu liefern, bei der ein qualifiziertes, metallisches, additiv gefertigtes Teil zum Einsatz kam. Sintavia, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung kritischer additiv gefertigter Verteidigungskomponenten, stellte den AM-Impeller nach einem gründlichen Qualifizierungsprozess zur Verfügung. Dieser Impeller wurde in der Anlage von Curtiss-Wright in Bethlehem, PA, in die Pumpe eingebaut und getestet.

Die additive Fertigungstechnologie bietet eine Lösung für die Entwicklung eines Produkts oder einer Komponente, deren Herstellung in der Vergangenheit schwierig oder kostspielig war und oft zu Verzögerungen führte. Es wird erwartet, dass der Einsatz dieser Technologie eine zuverlässige und hochwertige inländische Quelle bietet und gleichzeitig zu kürzeren Herstellungsvorlaufzeiten, höherer Qualität, geringerem Leistungsrisiko und verbesserter Lieferung führt, um den Anforderungen der US-Marine noch besser gerecht zu werden.

"Sintavia hat sich als unschätzbarer Partner in der Branche erwiesen, und wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Partnerschaft weiter zu festigen, indem wir die Anzahl der additiv gefertigten Teile für diese Anwendung und andere kritische Komponenten der Marineverteidigung erhöhen", sagte David Micha, Senior Vice President und General Manager der EMS Division. "Darüber hinaus sind wir stolz darauf, die erste kritische Serviceausrüstung mit einer additiv gefertigten Komponente für das U-Boot-Programm der US-Marine bereitzustellen, und freuen uns darauf, diese Fähigkeiten in Zukunft zu erweitern, um unseren Kunden einen effizienteren Service zu bieten."

"Wir möchten uns sowohl bei Curtiss-Wright als auch bei BPMI für die Möglichkeit bedanken, die additive Technologie von Sintavia bei der Produktion dieses wichtigen Bauteils einzusetzen", sagte Lindsay Lewis, Corporate Vice President von Sintavia. "Fortschrittliche Fertigungsverfahren wie AM werden auch in den kommenden Jahren ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal bei der Entwicklung überlegener Verteidigungskomponenten sein."

Die EPD-Geschäftseinheit von Curtiss-Wright, die Teil der EMS-Abteilung von Curtiss-Wright ist, und ihre Vorgängerunternehmen stellen seit 1847 technisches Know-how und Produkte für die Marine und die Schifffahrt bereit. Heute ist EPD ein führender Anbieter von Pumpen und Komponenten, die den anspruchsvollen und geschäftskritischen Anforderungen der Über- und Unterwasserflotten der Welt gerecht werden. EPD bietet außerdem eine große Auswahl an Ersatz- und Austauschteilen, Pumpenkomponenten aus Verbundwerkstoffen sowie Unterstützungsdienste für komplette Überholungen, Aufrüstungen und Fachwissen vor Ort. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cw-ems.com/epd.

Über die Curtiss-Wright Corporation

Die Curtiss-Wright Corporation ist ein weltweit tätiges, integriertes Unternehmen, das hochtechnische Produkte, Lösungen und Dienstleistungen hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte sowie kritische Technologien für anspruchsvolle kommerzielle Energie-, Prozess- und Industriemärkte anbietet. Wir beschäftigen rund 8.600 hochqualifizierte Mitarbeiter, welche die unserer Meinung nach besten technischen Lösungen für die Märkte entwickeln, entwerfen und bauen, die wir bedienen. Aufbauend auf dem Erbe von Glenn Curtiss und den Gebrüdern Wright hat Curtiss-Wright eine lange Tradition darin, durch vertrauensvolle Kundenbeziehungen innovative Lösungen anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curtisswright.com.

Über Sintavia

Sintavia ist der weltweit erste volldigitale Hersteller von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie für die Verteidigung. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hat sich Sintavia den höchsten Qualitätsstandards der Branche verschrieben und verfügt über mehrere Nadcap- und andere Luft- und Raumfahrtakkreditierungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sintavia.com.

Über Bechtel Plant Machinery, Inc.

Bechtel Plant Machinery, Inc. (BPMI) liefert im Rahmen des U.S. Naval Nuclear Propulsion Program hochwertige Kernkraftwerkskomponenten für U-Boote und Flugzeugträger. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bpmionline.com.

