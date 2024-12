Peking (ots/PRNewswire) -Tencent gab heute den Start des CarbonX Program 2.0 bekannt. Die Initiative soll die nächste Generation von Klimatechnologien und Fähigkeiten fördern, die zur Erreichung globaler Klimaneutralität bis 2050 beitragen werden. Nach einer erfolgreichen ersten Phase (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/NOrFC0RjUN8OvytDh0I9ICl-?domain=tencent.com), die sich auf Projekte in China konzentrierte, sollen nun vielversprechende Innovationen aus der ganzen Welt gesucht und mit gezielter Förderung und Ressourcen unterstützt werden.Im Wettlauf um die Begrenzung der globalen Erwärmung und hin zur Klimaneutralität gibt es eine zentrale Herausforderung: 75 Prozent der für die Dekarbonisierung erforderlichen Lösungen beruhen auf Technologien, die noch nicht ausgereift sind. Das CarbonX Program setzt sich zum Ziel, diese Technologien zu skalieren, damit sie schnell einen Beitrag dazu leisten, die ehrgeizigen Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Die Initiative orientiert sich an Tencents Mission "Tech for Good".Das Programm ruft dazu auf, Vorschläge einzureichen, und wird zweistellige Millionenbeträge in die Unterstützung innovativer, im Anfangsstadium befindlicher Technologien in vier Schlüsselbereichen investieren:- Kohlendioxid-Entnahme (Carbon Dioxide Removal, CDR): Die Entnahme und dauerhafte Bindung von historischen Emissionen aus der Atmosphäre durch technologische Lösungen. Dafür werden in Kenia Pilotprojekte ins Leben gerufen.- Langfristige Energiespeicherung (Long-Duration Energy Storage, LDES): Entwicklung eines Konzepts zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in Stromnetzen. Zu diesem Zweck werden auf den Malediven Pilotprojekte gestartet, die Energiespeicher mit einer Kapazität von 100 Kilowatt mehr als sechs Stunden Speicherung ermöglichen.- CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) für die Stahlindustrie: Die Entwicklung von Dekabonisierungslösungen für diese kritische Branche. Statt bereits etablierte Technologien erneut zu validieren, konzentrieren sich Pilotprojekte in Serbien darauf, die nächste Generation von CCUS-Technologien mit Punktquellen voranzutreiben.- CarbonXmade (CCU): Integration von gebundenem Kohlenstoff in die chemische Produktion und in Konsumgüter durch das CarbonXmade-Konsortium. Ziel ist die Entwicklung innovativer Produktprototypen, um eine nahtlose Wertschöpfungskette von Kohlenstoff über Chemikalien bis hin zu Konsumgütern zu etablieren.CarbonX bringt ein wachsendes Netz von Partnern aus verschiedenen Sektoren zusammen:- Zu den Industriepartnern gehören China Resources, Conch Cement, Great Carbon Valley, HBIS Group und SCG.- Zwei weitere Industriepartner, Sasol und Sinopec Carbon Industry Technology, treten dem CarbonXmade-Konsortium bei, zusammen mit Konsumgüterproduzenten wie HAY, McDonald's China, PepsiCo, Pop Mart International Group und Unilever.- Zu den Investitionspartnern gehören Africa Climate Ventures, CASSTAR, China Merchants Venture, Copec WIND Ventures, Happiness Capital, HongShan Capital Group, Lightspeed China Partners und MPCi.- Das Programm wird durch weitere Kooperationspartner wie die Afrikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, das Global CCS Institute, Impact Hub, Sustainable Markets Initiative und XPrize verstärkt.Davis Lin, Senior Vice President von Tencent, sagte: "Die Dringlichkeit unserer Klimakrise ist unbestreitbar. Um dieser Herausforderung zu begegnen, müssen wir die richtigen Technologien schneller auf den Markt bringen. Unser CarbonX-Programm zielt darauf ab, diese Lösungen zu identifizieren, zu fördern und ihren Übergang vom Labor in die Anwendung zu unterstützen. Mit der zweiten Phase wollen wir ein internationales Ökosystems aufbauen, um den Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen."Professor Jerry Yan, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und Co-Vorsitzender des CarbonX-Expertenkomitees, sagte: "Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert skalierbare Lösungen, die nicht an bestimmte Technologien gebunden sind, sondern von ihrem Potenzial angetrieben werden, globale Wirkung zu entfalten. Wir müssen Innovationen beschleunigen, indem wir die Zusammenarbeit über Sektoren und Regionen hinweg stärken. Gleichzeitig treiben wir die Umsetzung praktikabler Lösungen voran, um sicherzustellen, dass sie sich im Einklang mit unseren Klimazielen weiterentwickeln und skalieren lassen."Die Bewerbung für das Programm ist ab sofort möglich und nimmt bis Mai 2025 Einreichungen von Teilnehmern aus aller Welt, einschließlich Start-ups im Anfangsstadium, etablierten Unternehmen und Wissenschaftlern oder Forschungseinrichtungen an. Das Auswahlverfahren findet in zwei Phasen statt.1. Erste Phase (bis September 2025): Pro Bereich werden 10 bis 15 Teams anhand ihres Potenzials, einen signifikanten Beitrag leisten zu können, bewertet und in die engere Auswahl genommen.2. Zweite Phase (bis Februar 2026): Aus jeder Gruppe werden pro Bereich ein bis drei Gewinnerteams ausgewählt.Die Gewinnerteams erhalten finanzielle Zuschüsse und zusätzliche Ressourcen, um die die Entwicklung und Umsetzung ihrer Projekte sicherzustellen. Eine hochkarätige Jury von Experten aus Wissenschaft, Industrie und Finanzwesen wird alle Bewerbungen bewerten. Die vielversprechendsten Ansätze werden auf Basis von Innovationsgrad, potenzieller Wirkung und Umsetzbarkeit ausgewählt.CarbonX 2.0 wurde auf dem Sustainable Social Value Innovation Summit in Peking, auch bekannt als "S Summit", vorgestellt. Die Auftaktveranstaltung brachte Unternehmen, Vordenker, Praktiker, Forscher und Fürsprecher zusammen, um zu diskutieren, wie Unternehmen die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beschleunigen, ein Innovations-Ökosystem aufbauen und kollektives Handeln anregen können.Weitere Informationen über CarbonX 2.0 finden Sie unter CarbonX Program (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/j3FWCgJWUEkX6BS2iZI4O0He?domain=carbonxprogram.com).View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tencent-startet-mit-carbonx-program-2-0-globale-initiative-zur-beschleunigung-von-climate-tech-innovationen-302323514.htmlPressekontakt:gc@tencent.coOriginal-Content von: Tencent, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062689/100926603