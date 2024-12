The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2024ISIN NameDE000A2TSTE8 SAP SE IS 18/24CH0257042173 SWISS PRIME SITE 14-24DE000DHY4994 NORDLB MTN.HPF S.499CH0508785737 SANT.CONS.F. 19/24 MTNDE000SLB1440 LDSBK.SAAR PF.R.144DE000A2YN1S8 REAL EQUITY 19/24DE000SLB8098 LDSBK.SAAR IHS S.809DE000A1RQCA2 HESSEN SCHA.14/24CH0428194200 BCO SANTANDER 18/24 MTNXS2270395408 POSTE ITAL 20/24 MTNFR0012370872 IMERYS 14-24 MTN