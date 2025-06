The following instruments on XETRA do have their first trading 02.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.06.2025Aktien1 LU0445408270 Altisource Portfolio Solutions S.A.2 CA4113831024 Happy Creek Minerals Ltd.3 AU0000138190 Pure Hydrogen Corporation Ltd.4 CA3808871097 Golden Cross Resources Inc.5 US75134P5017 Ramaco Resources Inc. CL B6 GB00BTK05J60 Anglo American PLC7 US03485P4090 Anglo American PLC ADR8 US03815U6073 Applied DNA Sciences Inc.9 US2826444000 Ekso Bionics Holdings Inc.10 US62526P8023 Mullen Automotive Inc.Anleihen/ETP1 XS3083189319 ABN AMRO Bank N.V.2 US00206RMZ28 AT & T Inc.3 US278865BQ21 Ecolab Inc.4 XS3084418907 Deutsche Post AG5 AU3CB0315091 EnBW International Finance B.V.6 US29446MAM47 Equinor ASA7 XS3081829759 European Bank for Reconstruction and Development8 XS3081952791 Glencore Capital Finance DAC9 AU3CB0315802 Iberdrola Finanzas S.A.10 AU3CB0315810 Iberdrola Finanzas S.A.11 AU3CB0319416 Nestlé Capital Corp.12 AU3CB0319424 Nestlé Capital Corp.13 AU3CB0310308 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.14 US00206RMY52 AT & T Inc.15 US00206RMX79 AT & T Inc.16 US29446MAN20 Equinor ASA17 US29446MAL63 Equinor ASA18 XS3086867523 Ontario Teachers Finance Trust19 US382550BS94 The Goodyear Tire & Rubber Co.20 US04010LBK89 Ares Capital Corp.21 XS3041372668 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.22 XS3087255611 Bank Polska Kasa Opieki S.A.23 XS3008910807 Bekarys Liquidity DAC24 XS3085147810 BNG Bank N.V.25 US222793AC56 Cousins Properties L.P.26 IT0006769316 Euronext N.V.27 US404280FA24 HSBC Holdings PLC28 XS3044417981 J&T Banka A.S.29 XS1196417569 Libanon, Republik30 XS1313647841 Libanon, Republik31 XS1396347566 Libanon, Republik32 XS1419879686 Libanon, Republik33 XS0859367194 Libanon, Republik34 XS3087726595 NIBC Bank N.V.35 US682691AK62 OneMain Finance Corp.36 USP7807HAT25 Petróleos de Venezuela S.A.37 XS1126891685 Petróleos de Venezuela S.A.38 USP7807HAM71 Petróleos de Venezuela S.A.39 USP7807HAV70 Petróleos de Venezuela S.A.40 USP7807HAP03 Petróleos de Venezuela S.A.41 DE000A2YN1S8 Real Equity GmbH42 XS0318577672 Thames Water Utilities Finance PLC43 XS0318577599 Thames Water Utilities Finance PLC44 XS0107289323 Thames Water Utilities Finance PLC45 XS2161831776 Thames Water Utilities Finance PLC46 XS2755443020 Thames Water Utilities Finance PLC47 XS1537083716 Thames Water Utilities Finance PLC48 XS2707822644 Thames Water Utilities Finance PLC49 XS0265832922 Thames Water Utilities Finance PLC50 US89115KAD28 The Toronto-Dominion Bank51 US89115KAB61 The Toronto-Dominion Bank52 XS1733231663 Thomas Cook Finance 2 PLC53 US91282CNG23 United States of America54 US91282CNE74 United States of America55 XS0217249126 Venezuela, Bolivarische Republik56 USP9395PAA95 Venezuela, Bolivarische Republik57 USP97475AP55 Venezuela, Bolivarische Republik58 USP97475AN08 Venezuela, Bolivarische Republik59 USP97475AG56 Venezuela, Bolivarische Republik60 USP17625AA59 Venezuela, Bolivarische Republik61 USP97475AD26 Venezuela, Bolivarische Republik62 US92277GBB23 Ventas Realty L.P.63 DE000A254Y19 VERIANOS SE64 US94106BAJ08 Waste Connections Inc.65 US37045XFJ00 General Motors Financial Co. Inc.66 US37045XFH44 General Motors Financial Co. Inc.67 US37045XFK72 General Motors Financial Co. Inc.68 ES0000012P33 Spanien, Königreich69 SE0024738389 Virtune Coinbase 50 Index ETP