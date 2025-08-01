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Freitag, 01.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Welt unter Strom: Wie Kupfer zum strategisch wichtigsten Metall der Erde wurde
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WKN: A418SH | ISIN: US62526P8023 | Ticker-Symbol: 1N52
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01.08.25 | 21:48
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FLORA GROWTH CORP0,466-6,80 %
MARLOWE PLC4,880+0,41 %
PACT GROUP HOLDINGS LTD0,513-100,00 %
SAGE THERAPEUTICS INC7,526-1,10 %
TOWER ONE WIRELESS CORP0,0320,00 %
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