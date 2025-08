The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.08.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2025

.

ISIN Name

AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS

CA3397642016 FLORA GROWTH CORP.

CA89186Q1019 TOWER ONE WIRELESS NEW

CH0136071542 CAVOTEC S.A. SF 1,28

DE000DFK0CG9 DZ BANK IS.A1442

DE000DFK0F43 DZ BANK IS.A1538

GB00BD8SLV43 MARLOWE PLC LS -,5

HK0000268943 CHINA VER.FI.HOLD.(10000)

KYG017191225 ALIBABA GROUP HLDG LTD

US03837J2006 AQUA METALS INC. O.N.

US62526P8023 BOLLINGER INNOV. NEW 5/25

US78667J1088 SAGE THERAPEUTICS DL-0001

US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001

XS1975699569 LOXAM 19/26 REGS

XS1975716595 LOXAM 19/27 REGS





© 2025 Xetra Newsboard