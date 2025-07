Gold-Geheimtipp: Nach +42,85?% in 3 Monaten: Jetzt packt diese Aktie den zweiten Bohrer aus - kommt der nächste Run?

Anzeige / Werbung

Goldpreis im Aufwind geopolitischer Unsicherheiten!

Zweiter Bohrer im Einsatz - Golden Cross verdoppelt Tempo bei Gold-Explorer in Australien

Jetzt wird gebohrt, was das Zeug hält: Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097) haben soeben verkündet, dass ab sofort ein zweiter Bohrer auf dem Reedy-Creek-Goldprojekt in Australien im Einsatz ist.

Hintergrund ist ein klarer Explorationsplan: Die ersten 1.000 Meter des Phase-1-Programms zeigen Hinweise auf strukturell kontrollierte Goldsysteme, wie sie auch bei anderen bedeutenden Minen im Bundesstaat Victoria vorkommen. Mit dem kürzlich eingeworbenen Kapital (5 Mio. CAD) ist das Unternehmen nun finanziell voll ausgestattet, um das 6.000-Meter-Bohrprogramm aggressiv voranzutreiben - und es je nach Ergebnissen sogar auszuweiten.

CEO Matt Roma bringt es auf den Punkt:

Die Mobilisierung einer zweiten Bohranlage ist ein wichtiger Meilenstein für Golden Cross,

sagte Matt Roma, CEO von Golden Cross.

Dank der starken Unterstützung unserer Investoren durch die jüngste Finanzierung sind wir nun in der Lage, unser Explorationsprogramm in Reedy Creek zu beschleunigen. Unser Ziel ist es, das volle Potenzial dieses distriktweiten Projekts auszuschöpfen und auf den bereits erzielten hochgradigen Goldfunden aufzubauen...



Das Unternehmen wird die geologische Interpretation der Daten weiter auswerten und freut sich darauf, im Laufe des Sommers weitere Updates zu veröffentlichen, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Wir dürfen uns hier also bereits im Laufe des Sommers auf Updates von diesem Bohrprogramm freuen. Und dann kann es sehr schnell gehen.

Nachdem Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097) erst vor wenigen Tagen ein millionenschweres Investment bekannt gegeben hat, das für Aufsehen sorgte - angeführt von Jupiter Asset Management, einem der bekanntesten Vermögensverwalter Europas, der sich mit 2 Mio. CAD an der insgesamt 5 Mio. CAD schweren Privatplatzierung beteiligte - dürfte das Unternehmen nun endgültig im Fokus vieler Goldinvestoren stehen: genau zum richtigen Zeitpunkt.

Wer ist Jupiter Asset Management?



Jupiter Asset Management ist eine der renommiertesten Fondsgesellschaften Großbritanniens. Das Unternehmen verwaltet über 51 Milliarden Euro (Stand März 2025) und ist spezialisiert auf aktive Investments in Aktien und Anleihen weltweit. Besonders bekannt ist Jupiter für seine erfolgreichen Engagements in Rohstoff- und Emerging-Market-Aktien, bei denen das Team frühzeitig Potenzial erkennt und oft als Katalysator für hohe Kursanstiege agiert.

Der mit einem Volumen von knapp über 1 Milliarde USD Gold- und Silberfonds hat hierbei einige hochspannende Rohstoffbeteiligungen im Portfolio!





Quelle. Factsheet zum 31. Mai 2025

Warum ist diese Beteiligung so besonders?



Jupiter investiert nur in Unternehmen, bei denen sie außergewöhnliches Wachstumspotenzial sehen. Ihr Einstieg ist ein starkes Vertrauensvotum für die Qualität des Reedy Creek-Projekts und das Management von Golden Cross. Solche institutionellen Investments erhöhen nicht nur die Finanzkraft für Bohrprogramme, sondern schaffen oft auch erhöhte Aufmerksamkeit bei anderen institutionellen Investoren.



Track Record: Wo Jupiter schon beteiligt war

Jupiter Asset Management war auch an Greatland Gold beteiligt, die vor einigen Jahren mit Entdeckungen wie Havieron einen der größten Goldfunde Australiens für Furore gesorgt haben. Der Aktienkurs von Greatland explodierte zwischen 2018 und 2021 um mehr als 1.000 %.





Lupenreiner Tenbagger. Quelle: wallstreet-online.de

Was bedeutet der Einstieg eines so strategischen Investors das für Golden Cross?



CEO Matthew Roma sagt:

"Die starke finanzielle Unterstützung durch den Markt und erfahrene institutionelle Rohstoffinvestoren - darunter Jupiter Asset Management - stellt sicher, dass Golden Cross seine Explorationsaktivitäten im wenig erkundeten und äußerst vielversprechenden Reedy-Creek-Projekt deutlich ausweiten kann."

Die Beteiligung eines institutionellen Schwergewichts wie Jupiter Asset Management ist ein starkes Signal. Sie könnte den Beginn einer Neubewertung der Aktie von Golden Cross Resources einläuten - vor allem, wenn die Bohrungen auf Reedy Creek erfolgreich sind. Anleger sollten die kommenden Explorationsmeldungen genau im Blick behalten.

Sie haben bisher noch nichts von Golden Cross gehört? Dann nehmen Sie sich einmal 5 Minuten Zeit, um vielleicht diese Chance nicht zu verpassen.

Nichts bringt Börsenmaklern größere Gewinne. Nichts bringt Börsenakteuren mehr Erfolg. Und nichts schafft mehr Vermögen an der Börse, als von Anfang an Investor in einen neuen langfristigen Börsentrend zu investieren. Von Anfang an im doppelten Sinne: zu Beginn eines starken Börsentrends und mit einem neuen, jungen Unternehmen, das in diesem Börsentrend genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt am richtigen Ort ist.

Der große Börsentrend der kommenden Jahre könnte Gold sein!



Gold ist mit dem Ausbruch über die entscheidende Widerstandszone von 2.000 USD/Unze im März 2024 in den neuen Goldbullenmarkt gestartet! Das Besondere: Historisch gesehen dauern diese Bullenmärkte beim Metall der Könige nicht nur ein oder zwei Jahre. Sie halten in der Regel mehrere Jahre. Oft bis zu einem Jahrzehnt! (Linker grüner Kasten des letzten Goldbullenmarktes).

Die mit Abstand größten Gewinnchancen in den kommenden Jahren könnten daher die Aktien neuer, junger Goldexplorer mit spannenden Projekten bieten, die kaum einem Anleger bekannt sind. Denn diese Unternehmen fliegen immer noch unter dem Radar der Börse. Infolgedessen konnten Anleger manchmal zu sehr vernünftigen Bewertungen einsteigen.

Dies ermöglicht es einem Investor, den potenziellen Aufstieg dieser neuen Goldexplorer von Anfang an zu erfassen - mit dem vollen langfristigen Gewinnpotenzial. Der junge kanadische Goldexplorer Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) scheint alle fundamentalen Voraussetzungen zu erfüllen, um möglicherweise eine dieser Perlen im neuen Goldminen-Bullenmarkt zu werden.

(Source: Golden Cross Resources)

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -

Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Golden Cross Resources (WKN: A4134N)

Dieser Artikel wurde von Golden Cross Resources Resources genehmigt

Bitte beachten Sie: Es gibt auch ein Unternehmen mit dem fast identischen Namen Golden Cross Resources Ltd., das an der australischen Börse unter dem Ticker GCR notiert ist. Dies ist ein Kupferexplorer. Mit anderen Worten, ein völlig anderes Unternehmen. Bitte verwechseln Sie dieses Unternehmen nicht mit Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX).

(Source: Consorsbank)

Golden Cross Resources: Ein neuer Gold-Star in den Startlöchern?

Nur wenige junge - und übrigens auch ältere - Goldexplorer bringen alle entscheidenden Voraussetzungen für einen möglichen Erfolg mit. Die Rohstoffexperten filtern die Perlen fast auf natürliche Weise heraus. Diese Voraussetzungen sind, glauben wir:

Ein erfahrenes Managementteam, das bereits erfolgreich Projekte erkundet und entwickelt und erfolgreiche Rohstoffunternehmen aufgebaut hat. Ein Goldprojekt mit der Aussicht, überdurchschnittliche Goldvorkommen zu finden. Eine Version eines "Proof of Concept" für das Potenzial des Goldprojekts.

Bonuspunkte sozusagen: Der Standort des Projekts. Im Idealfall handelt es sich dabei um historische Bohrergebnisse nach Gold auf dem Projekt. Eine mögliche "Blaupause" für eine erfolgreiche Exploration und Projektentwicklung. Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadische Abkürzung: AUX) scheint alle drei grundlegenden Voraussetzungen UND alle drei Bonuspunkte zu erfüllen.

Unserer Meinung nach hat die Börse diese sehr seltene Qualitätskonstellation für einen neuen, kleinen Entdecker jedoch noch nicht vollständig erkannt. Am Bullenmarkt für Gold und Goldminen hat die Aktie bisher überhaupt nicht teilgenommen. Die aktuelle Marktbewertung von Golden Cross Resources liegt bei nur rund 25 Mio. USD.

Dies könnte eine KAUFGELEGENHEIT für gut informierte Anleger sein, die ihre Due Diligence im neuen Gold-Bullenmarkt abgeschlossen haben!

Alle Zutaten für einen potenziellen Erfolg

Eine Analyse von Rohstoffunternehmen beginnt immer mit dem Management. Die Bergbaugeschichte ist voll von vielversprechenden Unternehmen und vielversprechenden Projekten, die aufgrund von schlechtem Management untergingen. Es gibt aber auch fantastische Erfolgsgeschichten von hochkompetentem Management, das die Aktionäre mit dem Erfolg ihrer Unternehmen reich gemacht hat.

Das Management der Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) verfügt über eine so beeindruckende Erfolgsbilanz im Rohstoffsektor, dass es zum exklusiven Kreis der zweiten Managementgruppe gehört. Das Top-Team wird von CEO Matthew Roma angeführt. Roma war CFO von Snowline Gold und trug dazu bei, Snowline Gold auf eine Marktkapitalisierung von 1,3 Mrd. CAD (ca. 947 Mio. USD) zu steigern.

Director Darryl Cardey war Mitbegründer von K92 Mining (Marktkapitalisierung: 3,6 Mrd. CAD bzw. 2,6 Mrd. USD). Er war auch Mitbegründer von Northern Empire Resources (2018 von Coeur Mining für 179 Mio. CAD übernommen) und zuvor von Underworld Resources (2009 von Kinross Gold für 139 Mio. CAD übernommen).

Das Management hat damit bereits gezeigt, welchen Wert es für seine Aktionäre generieren kann. So ist es nicht verwunderlich, dass Herr Roma bestätigte:

Ja,unser gesamtes Netzwerk ist sofort bei Golden Cross Resources an Bord gekommen.

Erfolgreiche Manager prägen Golden Cross Resources

Der Erfolg von Rohstoffprojekten steht und fällt mit den Menschen an der Spitze - und Golden Cross Resources hat ein echtes Top-Team gebildet. Manager dieses Kalibers des Erfolgs gründen kein Unternehmen für ein kleines Goldprojekt, das 50.000 Unzen produzieren kann. Sie werden aktiv, wenn sich eine wirklich große Chance bietet. Sie gründen kein Unternehmen, um es mit einem kleinen Gewinn zu verkaufen. Diese Klasse von Managern gründet Unternehmen mit dem Potenzial für mehr!

Dies könnte bei Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) und seinem Projekt Reedy Creek der Fall sein. Das Beste daran ist, dass Golden Cross Resources ein brandneues Goldexplorationsunternehmen ist, so dass Investoren die seltene Gelegenheit haben, von Anfang an zu investieren.

Tatsächlich ist Golden Cross Resources erst seit Anfang Mai - also erst vor wenigen Wochen - an der kanadischen TSX-Venture Exchange notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 25 Mio. USD fliegt Golden Cross Resources vielleicht völlig unter dem Börsenradar - und könnte nun risikobereiten, Anlegern frühzeitig eine erste Versuchsmöglichkeit bieten.

Denn wenn die Geschichte um Golden Cross Resources und das Goldprojekt Reedy Creek vollständig bekannt wird, könnten die günstigen Einstiegszeiten und Börsenbewertungen von 25 Mio. USD ein Ende haben. Wahrscheinlich schnell! Das Goldprojekt Reedy Creek hat es wirklich in sich - und das erklärt, warum sich die erfolgreichen Manager in der Firma Golden Cross Resources zusammengeschlossen haben.

Projekt Reedy Creek: Aufregendes neues Goldprojekt in Australien

Mit dem Start des neuen Firmenlebens hat Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) zwei potenzielle Goldprojekte, Reedy Creek und Providence, in Victoria, einem der bekanntesten Golddistrikte Australiens, erworben. Das 445 km2 große Goldprojekt Reedy Creek ist das Vorzeigeprojekt.

(Source: Golden Cross Resources)

Im Golddistrikt Victoria befinden sich zwei der bekanntesten Goldminen der Welt: Die beiden etablierten Goldminen: die Costerfield-Mine des Superproduzenten Mandalay Resources und die Fosterville-Mine des Goldtitanen Agnico Eagle.

Die Mine Fosterville ist ein Aushängeschild der gesamten Goldbergbauindustrie. Fosterville ist eine der besten Goldminen der Welt, was die Goldgehalte im Gestein angeht. Nicht im Goldviertel in Victoria. Nicht in Australien. Weltweit. Diese beiden Projekte sagen eigentlich alles, was man über diese Goldregion wissen muss.

Doch es kommt noch besser: Südöstlich dieser beiden erfolgreichen Projekte befindet sich das Bergbauunternehmen Southern Cross Gold (Marktkapitalisierung: 1,25 Mrd. USD. -stand 21.6.25-) hat das Goldprojekt Sunday Creek entdeckt und entwickelt es mit fantastischem Erfolg. Sunday Creek wird von vielen als eines der besten in den letzten 12 Monaten neu entdeckten Goldprojekte weltweit angesehen - gemessen an den hohen Goldgehalten (wie bei Fosterville).

(Source: Golden Cross Resources)

Direkt nebenan befindet sich einer der besten Goldfunde der letzten 12 Monate!

Um die spannende Geschichte von Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) und seinem Goldprojekt Reedy Creek richtig zu verstehen, müssen wir zunächst einen genaueren Blick auf Southern Cross Gold und das erfolgreiche Projekt Sunday Creek werfen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Sunday Creek um eine der größten neu entdeckten hochgradigen Goldentdeckungen des vergangenen Jahres!

Eine sogenannte Ressourcenprognose existiert bereits - ein üblicher Zwischenschritt im australischen Bergbausektor vor einer "offiziellen" Ressourcenschätzung nach NI43-101-Standards. Diese Ressourcenprognosen geben einen guten Hinweis auf das Potenzial eines Projekts. Dieses Potenzial könnte am Sunday Creek enorm sein. Die Ressourcenprognose deutet auf eine Ressource von 3,6 Millionen Unzen Gold hin, wie der CEO in diesem Video berichtet:

Aber das Management von Southern Cross Gold scheint eindeutig der Meinung zu sein, dass die Ressource wahrscheinlich deutlich größer sein wird. Sie führen derzeit ein ungewöhnlich groß angelegtes Explorationsprogramm mit 15 Bohrgeräten über unglaubliche 60 km durch!

(Source: Sunday Cross Gold)

Reedy Cross befindet sich direkt nördlich des erfolgreichen Projekts Sunday Creek

Hier kommt es: Golden Cross Resources hat sich das Projekt Reedy Creek direkt nördlich und östlich dieses erfolgreichen Southern Cross Goldprojekts gesichert! Darüber hinaus gibt es das zweite Providence-Goldprojekt östlich des Southern Cross Goldprojekts! Aber in den Jahren 2025/26 wird Reedy Creek und seine direkte Nachbarschaft zum Sunday Creek Projekt

Denn Reedy Creek von Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Kürzel: AUX) grenzt nicht nur an einer Stelle oder wenige Meter an das erfolgreiche Southern Cross Goldprojekt! Die Grenze für beide Projekte erstreckt sich über die gesamte Länge von Southern Cross Gold in Richtung Norden und Osten.

Reedy Creek weist ähnliche geologische Strukturen und ein ähnliches Potenzial für eine Goldmineralisierung auf wie das benachbarte, erfolgreiche Projekt Sunday Creek! Genau das macht das Reedy Creek Goldprojekt so außergewöhnlich und vor allem so vielversprechend. Hinzu kommt: In Australien, wo der Bergbau ein zentraler Wirtschaftszweig ist, gibt es praktisch kein Länderrisiko. Australien ist auf Augenhöhe mit Kanada. Besser geht es im Mining-Bereich nicht.

Reedy Cross weist möglicherweise die gleiche Goldgeologie auf wie das erfolgreiche Projekt Sunday Creek

Die äußerst erfolgreichen Bergbauprojekte Fosterville Mine von Agnico Eagle und Costerfield Mine von Mandalay Resources haben bereits den Nachweis der riesigen Goldvorkommen in der Goldregion in Victoria erbracht. Nun wurde das Projekt Sunday Creek in die Liste aufgenommen. Mehr Beweise sind kaum nötig. Auch hier punktet Golden Cross Resources.

Zwei wichtige Fakten deuten darauf hin, dass Reedy Creek wahrscheinlich eine vielversprechende Goldmineralisierung aufweist. Der erste Faktor ist, dass das Projekt Reedy Creek direkt an das Goldgebiet Southern Cross angrenzt. Reedy Creek ist nicht 50 km oder 80 km vom erfolgreichen Projekt von Southern Cross Gold entfernt (was in geologischen Strukturen keine großen Entfernungen sind, da die Gesteinsformationen oft extrem breit sind).

(Source: Golden Cross Resources)

Nein, die Projekte von Golden Cross Resources und Southern Cross Gold sind praktisch nur durch eine Linie auf der Karte und einen Zaun in der Natur getrennt! Das kommt der Geologie so nahe, wie es nur geht. Geologische Strukturen in der Erde enden nicht an den territorialen Grenzen der Karten, sondern setzen sich fort - in diesem Fall könnten die Goldadern vielleicht durch das Projekt Reedy Creek verlaufen.

Die Goldadern von Sunday Creek könnte im Trend vom Projekt Reedy Creek münden!

Dies ist nicht nur die Annahme des Managements der Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Kürzel: AUX). Das ist auch die Annahme von Southern Cross Gold! Um die Exploration von Sunday Creek schnell und erfolgreich voranzutreiben, hat Southern Cross Gold eine äußerst erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 160 Mio. CAD durchgeführt. Dies ist mehr das 6-fache der aktuellen Marktbewertung von Golden Cross Resources.

Jetzt aufgepasst: In einer neuen Präsentation auf einer Rohstoffkonferenz in Sidney im Mai - also vor wenigen Wochen - zeigt Southern Cross Gold die folgende Grafik. Es zeigt die beiden großen mineralisierten Trends in ihrem Projekt (Feld in Gold markiert), die sie nun mit dem neuen riesigen Bohrprogramm offensiv erkunden wollen. Sie können die beiden mineralisierten Trends (weiße Linien) im Diagramm erkennen.

(Source: Southern Cross Gold)

Aber der eigentliche Clou: Wie Sie in der Grafik sehen können, geht selbst Southern Cross Gold davon aus, dass sich die beiden mineralisierten Trends, die sie auf ihrem Land gefunden haben, über ihre Projektgrenzen hinweg nach Norden fortsetzen - und was liegt direkt auf der anderen Seite der Projektgrenzen? Reedy Creek von Golden Cross Resources!

(Quelle: Golden Cross Resources)

(Quelle: Golden Cross Resources)

Es liegen bereits erfolgreiche Explorationsergebnisse für Reedy Creek vor

Das ist nicht wirklich überraschend, wenn man die Geschichte des Reedy Creek Projekts analysiert. Hier kommen wir zum zweiten Faktor, der die Projekte von Golden Cross Resources so vielversprechend macht: Es gibt bereits erfolgreiche Explorationsergebnisse aus Testbohrungen des Vorbesitzers auf Reedy Creek.

Hier wird es für die Aktionäre von Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) richtig spannend: Denn der bisherige Eigentümer Great Pacific Gold (GPAC) hat bereits zwischen 2021 und 2024 Explorationen auf dem Projekt Reedy Creek durchgeführt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen! Einige von ihnen bestätigen bereits die hohen Goldgehalte.

Einige der Testbohrungen ergaben hohe Goldgehalte von 31,4 Gramm Gold pro Tonne (über 8 Meter) und sogar 174,4 g/t (über 2 Meter). Für Gold sind solche Werte der Schlüssel zu einem potenziell äußerst erfolgreichen Goldprojekt.

Angesichts der Nähe zum griechischen Goldprojekt Sunday und der erweiterten Nähe zu den erfolgreichen Projekten Fosterville Mine (Agnico Eagle) und Costerfield Mine (Mandalay Resources) mag dies keine Überraschung, sondern eher eine Erwartung sein.

Garantieren die Lage von Golden Cross Resources' Reedy Creek und die vermutlich ähnlichen geologischen Gesteinsstrukturen wie das direkt benachbarte Sunday Creek-Projekt von Southern Cross Gold ähnlich hohe Goldlagerstätten? Nein. Aber die meisten Geologen würden Ihnen sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Die Explorationsergebnisse von Great Pacific Gold könnten diese Annahme allmählich bestätigen.

(Source: Southern Cross Gold)

Golden Cross Resources: Reedy Creek könnte eine spannende Investitionsmöglichkeit sein

Kritische Investoren stellen sich nun natürlich die berechtigte Frage: "Wie kann ein neues Unternehmen wie Golden Cross Resources ein so vielversprechendes Projekt wie Reedy Creek in die Hände bekommen?" Die Antwort ist der typische Mix erfolgreicher Geschäftsabschlüsse:

Sie haben die richtigen Netzwerke und Beziehungen. Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie haben Ihre Hausaufgaben in dem Projekt gemacht. Außerdem hast du - und das gehört dazu dazu - die nötige Prise Glück auf deiner Seite.

Der vorherige Besitzer von Reedy Creek war der sehr erfolgreiche Junior-Explorer Great Pacific Gold (GPAC). Great Pacific Gold erschließt drei große Projekte in Papua-Neuguinea. Die Projekte sind zweifellos sehr spannend. Sie sind aber auch sehr groß für einen noch kleinen Explorer wie GPAC (aktuelle Marktkapitalisierung 39 Mio. USD - Stand 21.6.2025).

Vor gut einem Jahr beschloss das Management der GPAC daher, sich voll und ganz auf die Projekte in Papua-Neuguinea zu konzentrieren, so dass sie sich von ihren Projekten in Australien trennen musste. Dazu gehörte auch das Projekt Reedy Creek.

Dies eröffnete Reedy Creek ein ganz besonderes Akquisitionsfenster. Denn die erfolgreichen Manager von Golden Cross Resources und GPAC kannten sich - und so konnte Golden Cross Resources den Deal für Reedy Creek gewinnen. GPAC ist übrigens auch so überzeugt von dem Projekt, dass sie sich für einen erfolgreichen Deal an Golden Cross Resources beteiligen wollte. GPAC hält daher nun einen Anteil von 7 % an Golden Cross Resources. Ein weiterer Vertrauensbeweis in das Projekt und die Geschäftsführung des Goldenen Kreuzes.

Golden Cross Resources: Ist die Aktie angesichts der Aussichten derzeit zu einem Schnäppchenpreis erhältlich?

Was sollte ein Unternehmen mit einem solch spannenden Goldprojekt in unmittelbarer Nähe des Projekts Sunday Creek an der Börse wert sein? In einem der drei politisch sichersten und bergbaufreundlichsten Länder der Welt (Australien). Im neuen Goldbullenmarkt, wo 4.000 $/oz und dann 5.000 $ nur eine Frage der Zeit zu sein scheinen.

Southern Cross Gold hat nach seinen fantastischen Goldfunden in Sunday Creek nun eine Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD. Und Golden Cross Resources? Kaum zu glauben, aber wahr: Die Börsenbewertung von Golden Cross Resources liegt aktuell immer noch bei nur 25 Mio. USD! Dies ist kein Druckfehler.

Wenn Sie jetzt jetzt sagen:

"Abee Golden Cross Resources ist bei dieser Bewertung viel zu günstig"

- dann haben Sie genau das erkannt, was das Management auch erkannt hat: Reedy Creek könnte das Potenzial für eine sagenhafte Gewinnmöglichkeit im Goldbullenmarkt bieten. An der Börse ist es selten, dass man die Möglichkeit hat, von Anfang an an einem so spannenden Goldprojekt mit wirklich großem Potenzial beteiligt zu sein. Risikobereite Anleger sollten dieses Unternehmen unbedingt in Betracht ziehen!

Jetzt immer noch eine Mini-Marktbewertung von 25 Mio. USD! Aber die Uhr tickt ...

Golden Cross Resources wird derzeit immer noch wie ein winziger Junior-Explorer bewertet, der außer einer Landfläche nichts zu bieten hat. Aufgrund seiner geografischen Lage direkt neben dem Projekt Sunday Creek und den Explorationsergebnissen des Vorbesitzers GPAC befindet sich Reedy Creek in der Realität jedoch auf einem ganz anderen Niveau.

Beim Projekt Reedy Creek geht es nicht darum, ob dort überhaupt Gold zu finden ist. Das ist längst bewiesen. Es dreht sich alles darum, wie viel Gold man dort findet! Aber warum ist die Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, Kanadisches Symbol: AUX) derzeit noch potenziell so günstig bewertet?

Dafür gibt es 3 Gründe, von denen keiner irgendetwas mit dem Goldprojekt Reedy Creek zu tun hat. Noch besser: Diese 3 Gründe werden sich in den kommenden Monaten wohl von selbst verschwinden, wenn Golden Cross Resources in Rohstoffkreisen und dann auf dem breiten Markt bekannt wird.

Grund: Golden Cross Resources ist ein brandneues Rohstoffunternehmen. Grund: Aufgrund der tiefen Marktbewertung von 25 Mio. USD fliegt die Aktie möglicherweise unter dem Börsenradar.

Grund: Der Erfolg des benachbarten Projekts Sunday Creek war vor allem an der australischen Börse ein großes Thema. An der Wall Street lag der Fokus nach dem Wahlsieg Trumps eher auf Nordamerika.

Dies ist genau der dritte Grund, warum Southern Cross Gold im Jahr 2025 eine Börsennotierung in Kanada eingeführt hat. Das liegt daran, dass viele nordamerikanische Fonds nur in Aktien investieren dürfen, die in den USA oder Kanada notiert sind. Southern Cross Gold ist jetzt über 1,75Mrd. C$ wert (Stand 21.6.2025) und wird wahrscheinlich an großen Roadshows in Kanada und den USA teilnehmen.

Das bedeutet, dass die Erfolgsgeschichte von Sunday Creek - und vermutlich auch die Reedy Creek-Story von Golden Cross Resources - in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 an den nordamerikanischen Börsen richtig bekannt werden dürfte. Dies könnte auch direkte Auswirkungen auf den Nachbarn Golden Cross Resources haben, der direkt an die kanadische Börse gegangen ist.

Dies hat zur Folge, dass die potenziell günstige Bewertung von Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Kürzel: AUX) möglicherweise nicht mehr lange Bestand haben wird, weshalb kluge Anleger zu diesem Zeitpunkt ein Investment in Betracht ziehen sollten. Denn Golden Cross Resources startet sein erstes Bohrprogramm am Reedy Creek GENAU JETZT - in diesen Tagen im Juni 2025!

DAS 1. BOHRPROGRAMM VON GOLDEN CROSS RESOURCES STARTET JETZT!

Das gerade gestartete Bohrprogramm, das in 3 Phasen bis Ende 2025 laufen soll, könnte DER MEILENSTEIN sein, der das Potenzial von Reedy Creek offenbart - und damit natürlich auch die mögliche Unterbewertung der Aktien von Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX).

Das Bohrprogramm, das jetzt von Golden Cross Resources gestartet wird, wird sich über insgesamt 6.000 Meter erstrecken. Dies ist eine große Größe für ein erstes Bohrprogramm und wird durch die Daten aus den früheren Testbohrungen von GPAC und die Informationen über die Goldentdeckung Sunday Creek ermöglicht. Sowie die Explorationsstrategien von Southern Cross Gold, die sich als so erfolgreich erwiesen haben.

(Quelle: Golden Cross Resources)

Dies ist die Geheimwaffe von Golden Cross Resources und das große Ass für die Aktionäre: Aufgrund des Erfolgs von Southern Cross Gold mit Sunday Creek gibt es eine perfekte Blaupause für eine erfolgreiche Exploration in diesem Gebiet. Golden Cross Resources wird diese Blaupause nun praktisch 1:1 nach Reedy Creek kopieren.

Die oberflächengeologischen Strukturen von Reedy Creek scheinen denen des Sunday Creek sehr ähnlich zu sein. Durch die Verwendung des Bauplans sollten die Risiken für das Explorationsprogramm deutlich reduziert werden. Darüber hinaus sind die Zielzonen aus den vorangegangenen Bohrungen von GPAC bereits klar definiert.

Das bedeutet, dass die Erfolgsaussichten wahrscheinlich deutlich größer sind als bei blinden Erstbohrungen durch Junior-Explorer - und gleichzeitig dürften die Risiken reduziert werden. Hinzu kommt der Faktor Wetter: In Australien kann das ganze Jahr über gebohrt werden. Anders als im Norden Kanadas, wo unerwarteter Wintereinbruch ab Herbst jedes Jahr die Explorationsprogramme behindert.

Management und Insider halten 33% an Golden Cross Resources

Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) hat für die Aktionäre einen goldenen Wert: die Aktionärsstruktur. Der Anteil des Managements, der Unternehmensinsider, der Netzwerk- und Ankerinvestoren ist für ein so kleines Unternehmen ungewöhnlich hoch.

Das Management, Unternehmensinsider und das Managernetzwerk halten 33 % an Golden Cross Resources. Für Small-Cap-Unternehmen gilt eine Insiderbeteiligung von 20 % als hoch. 25 % ist ein sehr hoher Wert. Positiv ist die Tatsache, dass Manager, Unternehmensinsider und das Netzwerk nicht weniger als 33 % aller Anteile an Golden Cross Resources halten.

Ein so hoher Anteil an Insidern ist für die Aktionäre oft sehr gut. Dadurch haben sie eine sehr hohe Motivation und ein sehr hohes Eigeninteresse am Erfolg des Unternehmens.

(Source: Golden Cross Resources)

Das spielt in einer ganz anderen Liga als Manager, die von Unternehmen gut bezahlt werden, aber selbst keine nennenswerten Anteile am Unternehmen halten. Natürlich wollen auch diese Manager, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Aber sie werden so oder so bezahlt. Ist das Unternehmen nicht erfolgreich, erleiden diese Manager keinen Verlust.

Ganz anders Golden Cross Resouces, wo Manager, Insider und das Netzwerk 33% des Unternehmens halten. Sie werden alles für den Erfolg des Unternehmens geben. Die Interessen der Führungskräfte stehen in vollem Einklang mit den Interessen der Aktionäre. Sie rudern im selben Boot in die gleiche Richtung. Wenn Sie erfolgreich sind, verdienen alle Seiten ansehnlich. So soll es sein.

50% aller Aktien in den Händen von Management, Insidern und institutionellen Anlegern

Doch damit nicht genug: Weitere 10 % der Anteile an Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) werden von institutionellen Ankerinvestoren gehalten. Hinzu kommen die 7%, die nach dem Deal für Reedy Creek und Golden Cross Resources vom Vorbesitzer Great Pacific Gold (GPAC) gehalten werden.

Das bedeutet, dass nicht weniger als 50% aller Aktien in den Händen des Managements, der Insider, des Netzwerks, der GPAC und der institutionellen Investoren sind. Das ist sehr positiv für ein (noch) kleines neues Unternehmen wie Golden Cross Resources. Dies zeigt das Vertrauen in das Management, das Projekt Reedy Creek und in Golden Cross Resources.

Wir haben also wenige frei handelbare Aktien von Golden Cross Resources für viele potenzielle neue Käufer in den kommenden Monaten, wenn das Potenzial rund um Reedy Creek und Golden Cross Resources bekannt wird. Dies ist das ideale Szenario für eine mögliche Kurssteigerung.

Und es geht JETZT los! Mit dem Start des ersten Bohrprogramms von Golden Cross Resources könnten in diesem Sommer und in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 aufregende Neuigkeiten veröffentlicht werden. Das Management erwartet die ersten Ergebnisse des ersten Bohrprogramms im August.

In dieser ersten Phase sollen 15 Testbohrlöcher fertiggestellt werden - das ist viel für ein Kick-off-Programm und bietet großes Potenzial für viele Ankündigungen. Direkt im Anschluss folgt im September die nächste Bohrphase zwei (2.001 bis 4.000 Meter). Das Management plant, dafür zwei Bohrgeräte einzusetzen.

Dadurch sollte sich die Dauer der Bohrphase zwei halbieren und die Ergebnisse werden schnell bekannt sein. Daran schließt sich die dritte Bohrphase (4.001 bis 6.000 Meter) an. Ohne Unterbrechung. Wieder mit zwei Bohrständen. Das Management will das gesamte Bohrprogramm bis Ende 2025 abschließen! Es ist bereits zu 100% finanziert.

Die Ressourcen des Goldenen Kreuzes sollten auch von einem seltenen Halo-Effekt profitieren

Die Aktie von Golden Cross Resources wird wahrscheinlich auch von einem "Halo-Effekt" aus dem Explorationsprogramm von Southern Cross Gold profitieren. Ein Halo-Effekt liegt vor, wenn positive Explorationsnachrichten von einem Unternehmen (in diesem Fall Sunday Creek) auf ein anderes Unternehmen (Golden Cross Resources) überschwappen.

Da Reedy Creek und Sunday Creek so nah beieinander liegen und die geologischen Strukturen potenziell so ähnlich sind, dürften kluge Investoren positive Nachrichten über Goldfunde in Sunday Creek auf das Potenzial von Reedy Creek übertragen - und könnten dann schnell zu folgendem Schluss kommen:

Die Aktien von Golden Cross Resources sind mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 25 Mio. USD deutlich günstiger bewertet als Southern Cross Gold mit rund 1,25 Mrd. USD. Für die Aktionäre von Golden Cross Resources ist das riesige Explorationsprogramm des Nachbarn daher ein zusätzlicher positiver Nachrichtenfluss, der Golden Cross Resources keinen einzigen Dollar kostet.

Die erste Phase des Explorationsprogramms beginnt jetzt!

(Source: Golden Cross Resources)

Die wichtigere Neuigkeit für Golden Cross Resources sind jedoch die Ergebnisse des eigenen Explorationsprogramms. Niemand kann genau vorhersagen, wann die Ergebnisse kommen werden. Das hängt davon ab, wie schnell die Labore die Proben analysieren. Doch die Annahme des Managements für den Spätsommer zeigt:

Dies könnte eine aufregende Zeit für Golden Cross Resources Inc (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Symbol: AUX) werden.Hier lauert eine große Chance, wenn das Unternehmen einen Explorationserfolg hat.

Denn fragen Sie sich: Wer wird verkaufen, wenn die Probebohrungen für Reedy Creek erfolgreich sind? Wer wird Anteile an einer aufregenden Aktie wie Golden Cross Resources verkaufen, wenn das Projekt Reedy Creek gerade erst in Gang kommt? Wenn Investoren den Erfolg von Sunday Creek durchschauen, welches Potenzial könnte Reedy Creek haben?

Ein Verkauf des Managements und der Insider ist unwahrscheinlich.

Auch ein Verkauf des Management-Netzwerks ist unwahrscheinlich.

Verkäufe an institutionelle Anleger sind unwahrscheinlich.

GPAC-Verkäufe sind unwahrscheinlich.

Newssollte die Aktie im Sommer und Herbst bekannt machen

Neue Investoren, die in den kommenden Wochen und Monaten aufgrund der erwarteten positiven Nachrichten aus Reedy Creek an Bord kommen, dürften keine Aktien aus der Hand lassen. Sie dürften sofort erkennen, wenn die Explorationsergebnisse positiv sind: Wenn ich jetzt verkaufe, bekomme ich vielleicht nie wieder die Chance, die Aktie zu solchen Preisen zu kaufen.

Wahrscheinlich absolut richtig! Denn wenn die Explorationsergebnisse von Golden Cross Resources bestätigen, was GPAC mit seinen Testbohrungen bereits entdeckt hat und was Southern Cross in Sunday Creek gefunden hat - dann kann man davon ausgehen, dass niemand seine Anteile zu früh verkaufen möchte.

Was das für die Kursentwicklung der Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Kürzel: AUX) bedeuten könnte, ist jedem erfahrenen Börsenhändler bekannt: Eine rasant steigende Nachfrage nach den wenigen verfügbaren Aktien trifft auf eine Angebotsseite, die praktisch leer ist.

In den allermeisten Fällen wird diese Mischung an der Börse nur durch eine Entwicklung aufgelöst: die Kurssteigerung.

Einzigartiges Gewinnpotenzial möglich?

Betrachten wir den Vergleich der Börsenbewertungen (Stand 21. Juni 2025):

Southern Cross Gold: 1,25 Milliarden US-Dollar

Golden Cross Ressources: 25 Millionen USD

Mit direkter Projektnachbarschaft. Mit wahrscheinlich ähnlichen geologischen Strukturen wie Sunday Creek und Reedy Creek. Ja, Southern Cross Gold ist mit seiner Projektentwicklung heute viel weiter fortgeschritten. Doch vor einem Jahr waren sie noch nicht so weit - und damals lag die Marktbewertung bereits bei rund 300 Millionen US-Dollar.

Nach den zweifellos beeindruckenden Explorationserfolgen und der Erschließung des Projekts Sunday Creek wird die Aktie von Southern Cross Gold rund 5x höher gehandelt als vor einem Jahr! Im Idealfall sprechen wir von einem langfristigen Aufwärtspotenzial für Golden Cross Resources!

Dafür muss bei der Projektentwicklung von Reedy Creek natürlich viel richtig laufen. Aber die Bedingungen sind absolut richtig. Golden Cross Resources Inc. (WKN: A4134N, ISIN: CA3808871097, kanadisches Kürzel: AUX) könnte dann risikobereiten, langfristig orientierten Anlegern die großen Gewinnchancen im oben beschriebenen neuen Goldbullenmarkt bieten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verblieben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.



Besuchen Sie auch die Webseite von Golden Cross Resources Inc., um mehr über das Unternehmen zu erfahren und schauen Sie in die Sedar+ Filings die über die Webseite (Bereich Investor) verlinkt sind oder hier abgerufen werden können.

