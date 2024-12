NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller sehe sich auf einem guten Weg zu seinen Zielen, schrieb Analyst Janardan Menon in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Da eine Korrektur der Lagerbestände im Geschäft mit der Autoindustrie auf dem Weg sei, dürfte die Aktie eine Erholung sowie ein strukturelles Wachstum im Geschäftsjahr 2026 einpreisen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 18:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004