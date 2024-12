TotalEnergies zählt bei den Erneuerbaren Energien schon jetzt zu den weltweit wichtigsten Produzenten. Und der französische Konzern, der aktuell den Großteil seiner Gewinne noch im Öl- und Gasgeschäft erzielt, ist offenbar fest entschlossen, weiterhin kräftig in Solar, Wind & Co zu investieren. So tätigte das Unternehmen nun auch eine Übernahme in Deutschland. TotalEnergies kauft den Erneuerbare-Energien-Produzenten VSB für 1,57 Milliarden Euro. Der französische Konzern erklärte, dass man sich ...

