Surefire Resources: Goldfunde und Kupferpotenzial

Surefire Resources hat im Yidby-Goldprojekt Goldabschnitte von bis zu 20 Metern mit 1,73 g/t entdeckt und bestätigt eine Streichlänge von über 3 Kilometern. Gleichzeitig weist Yidby East Kupfergehalte von bis zu 460 ppm und bedeutende Zinkanomalien auf, die auf eine potenziell große Lagerstätte hinweisen. Goldentdeckung in Yidby: Ein System mit Potenzial Das Yidby-Goldprojekt, das zu 100 % im Besitz von Surefire Resources ist, zeigt vielversprechende Fortschritte. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen nicht nur die Kontinuität der Goldmineralisierung, sondern erweitern das erkannte System auf eine Streichlänge von über 3 Kilometern. Besonders bemerkenswert ist ein Abschnitt von 20 Metern mit einem Goldgehalt von 1,73 g/t, der die Hochgradigkeit und das wirtschaftliche Potenzial des Projekts verdeutlicht.



Die jüngste Bohrkampagne umfasste 13 Reverse-Circulation-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.782 Metern. Die Ergebnisse zeigen, dass die mineralisierten Zonen teilweise eine Breite von bis zu 80 Metern erreichen, was eine wirtschaftliche Förderung stark begünstigen könnte. Solche breiten Zonen sind entscheidend, um die Effizienz von Bergbauprojekten zu erhöhen und die Kosten pro geförderter Einheit Gold zu reduzieren.



Für die zukünftige Entwicklung plant Surefire den Einsatz von Heap-Leach-Technologie in einer oberflächennahen Tagebauoperation. Diese Methode ermöglicht eine kostengünstige und effiziente Goldgewinnung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Dabei wird das Erz auf großen Halden mit einer chemischen Lösung bewässert, um Gold aus dem Gestein zu lösen. Diese Technologie gilt als besonders geeignet für Vorkommen wie in Yidby, da sie die Betriebskosten erheblich senken könnte. Yidby-Bohrung Querschnitt Yidby East: Kupfer- und Zinkvorkommen im Fokus Im benachbarten Gebiet Yidby East hat Surefire Resources durch umfangreiche Boden- und Gesteinsproben bedeutende Kupfer- und Zinkvorkommen identifiziert. Besonders hervorzuheben sind Kupfergehalte von bis zu 460 ppm sowie deutliche Zinkanomalien. Diese Werte deuten auf eine potenziell große Lagerstätte hin, die möglicherweise reich an vulkanisch-massiven Sulfiderzen (VHMS) ist. VHMS-Lagerstätten zeichnen sich durch hohe Konzentrationen an Basismetallen wie Kupfer, Zink und oft auch Edelmetallen aus.



Eine Besonderheit des Gebiets sind die entdeckten Gossans - stark verwitterte mineralisierte Gesteine, die häufig als Oberflächenindikatoren für tieferliegende Erzvorkommen dienen. Die geologische Struktur weist zudem auffällige Parallelen zur nahegelegenen Golden-Grove-Mine auf, einer bedeutenden Kupfer- und Zinklagerstätte in der Region. Diese Parallelen umfassen sowohl die geologische Umgebung als auch Hinweise auf massive Sulfiderzvorkommen, durch Probenanalysen und frühere Bohrergebnisse unterstützt werden.



Probenanalysen und frühere Bohrergebnisse unterstützt werden.

Angesichts dieser vielversprechenden Ergebnisse plant Surefire Resources bereits die nächste Phase der Exploration. Diese soll detaillierte Bohrziele definieren, um die bislang gefundenen Anomalien weiter einzugrenzen und ein genaueres Verständnis der Lagerstättenstruktur zu erlangen. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage für eine Ressourcenbewertung zu schaffen, die mögliche wirtschaftliche Förderpläne unterstützen könnte.

