ENCAVIS nimmt erfolgreich seinen Solarpark in Borrentin (114 MW) in Betrieb und erhöht die ans Netz angeschlossene Kapazität in Deutschland auf 700 MW



Corporate News ENCAVIS nimmt erfolgreich seinen Solarpark in Borrentin (114 MW) in Betrieb und erhöht die ans Netz angeschlossene Kapazität in Deutschland auf 700 MW

Hamburg, 5. Dezember 2024 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat seinen bislang größten deutschen Solarpark im Eigenbestand erfolgreich ans Netz angeschlossen. Der Solarpark in Borrentin (Mecklenburg-Vorpommern) wurde von BELECTRIC, einem der führenden EPC-Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken in Europa, in kurzer Bauzeit errichtet. Er wird pro Jahr rund 121 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom produzieren. "Gemeinsam mit BELECTRIC, der Gemeinde Borrentin und dem Grundstückseigentümer haben wir dieses Megaprojekt mit 200.000 installierten Solarmodulen auf einer Fläche so groß wie 135 Fußballfelder realisiert und alle Herausforderungen partnerschaftlich gemeistert. Mit diesem Schritt steigern wir unsere in Deutschland ans Netz angeschlossene Erzeugungskapazität aus Wind- und Solarenergie auf 700 MW. Wir setzen damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem ambitionierten Ziel, bis 2027 7 GW Erzeugungskapazität an das europäische Netz anzuschließen", sagt Mario Schirru, CIO/COO von Encavis. "Wir sind stolz, dass es uns gemeinsam mit unserem Partner Encavis und allen Beteiligten gelungen ist, unser Großprojekt in Borrentin nach so kurzer Bauzeit in Betrieb zu nehmen. Insgesamt stehen wir nun bei mehr als 1,2 Gigawatt errichteter Solarleistung in Deutschland. Von BELECTRIC gebaute Solarkraftwerke haben damit deutschlandweit in etwa die Nennleistung eines Kernkraftwerks", erklärt Thorsten Blanke, Geschäftsführer von BELECTRIC. Mit der Inbetriebnahme des Projekts hat auch die Belieferung von Allego unter dem abgeschlossenen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) begonnen. Das europaweit tätige Unternehmen versorgt mit dem Strom aus Borrentin sein Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 800 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com Über BELECTRIC:

BELECTRIC ist einer der führenden EPC-Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken in Europa. Der Solarenergie-Spezialist blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kraftwerksbau zurück und hat weltweit mehr als fünf Gigawatt Leistung errichtet. BELECTRIC ist ein Mitglied der Elevion Group. Die Elevion Group gehört zu Europas führenden Anbietern für End-to-End-Lösungen zur Dekarbonisierung und Erhöhung der Energieeffizienz. Sie steht für Pioniergeist und eine einzigartige Struktur, dank der sich die Kompetenzen der Gruppe problemlos für verschiedenste Projektgrößen, -umfänge, Anforderungen und Expertisen skalieren lassen. Die Elevion Group ist in mehr als zwölf europäischen Märkten (wie z.B. den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Italien, Polen, Rumänien oder Ungarn) und mit mehr als 60 hochspezialisierten, unabhängigen Unternehmen tätig - welche im Verbund über die Finanzkraft eines internationalen Konzerns verfügen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.belectric.com Kontakt:

BELECTRIC GmbH

Luisa Müller

Marketing & Communications

Wadenbrunner Str. 10

97509 Kolitzheim

Deutschland

E-Mail: pr@belectric.com



