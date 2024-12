© Foto: Symbolbild



Was ist los bei der Renk Group? Die Aktie des Getriebe-Spezialisten hat in den letzten Monaten ordentlich Federn gelassen. Vom Börsenrekord im Frühjahr sind nur noch Trümmer übrig - doch jetzt gibt es erste Anzeichen für eine Erholung. Ist das der Start einer neuen Rally, oder bleibt die Aktie ein Sorgenkind? Analysten sind sich derzeit uneinig, und die Charttechnik liefert gemischte Signale. Sollte man also jetzt einsteigen oder lieber die Finger davon lassen? Wir beleuchten die Aktie und die künftige Entwicklung für Sie.

Die Renk-Geschichte - Vom Höhenflug zum Absturz

Im Februar war die Welt für Renk noch in Ordnung - zumindest an der Börse. Der Hersteller von Getrieben, der vor allem in der Rüstungsindustrie stark ist, feierte ein fulminantes Comeback auf dem Parkett. Anleger stürzten sich auf die Aktie, und der Kurs verdoppelte sich innerhalb weniger Wochen auf knapp 40 Euro. Besonders der Boom in der Rüstungsbranche sorgte für Euphorie. Der Getriebespezialist profitierte enorm vom Branding der Aktie mit dem Thema "Rüstung".

Doch dann die Ernüchterung: Ab April ging es bergab. Zuerst eine Sommerflaute bei Rüstungswerten, dann wachsende Zweifel, ob Renk die hohen Erwartungen erfüllen kann. Schließlich kam auch noch der Abschied von CEO Susanne Wiegand dazu, was viele Anleger verunsicherte. Mittlerweile notiert die Aktie bei rund 21 Euro - fast 50 Prozent unter ihrem Höchststand.

Dabei hat das Unternehmen operativ eigentlich geliefert. Der Umsatz wurde in den letzten Jahren verdoppelt, und die Margen sind auf einem soliden Niveau. Trotzdem bleibt der Markt skeptisch, ob Renk dauerhaft vom globalen Rüstungsboom profitieren kann.

Charttechnik: Wo steht Renk gerade - wo kann die Aktie hingehen?

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt: Renk hat in den letzten Wochen offenbar einen Boden gefunden. Die Unterstützung bei rund 18 - 20 Euro hat gehalten, und der Kurs hat sich wieder etwas erholt. Aktuell bewegt sich die Aktie knapp über der Marke von 21 Euro - ein enorm wichtiger Bereich, der über die nächsten Wochen entscheiden könnte. Der RSI zeigt im Bereich über 50 erste Anzeichen auf den Beginn eines Rebounds.

Die großen Fragen: Kommt es zum Durchbruch nach oben oder bleibt die Aktie in der Seitwärtsbewegung hängen? Wenn Renk den Widerstand bei 21,50 Euro knacken kann, wäre das ein starkes Signal. Die nächsten Ziele könnten dann bei 23,50 oder sogar bei 27,50 Euro liegen. Doch Vorsicht: Gelingt der Ausbruch nicht, droht ein Rückfall in Richtung 17,70 Euro oder sogar bis auf den IPO-Preis von 15 Euro. Kurse darunter wären ein absolutes Desaster.

Die gleitenden Durchschnitte zeigen ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei rund 24,50 Euro - deutlich über dem aktuellen Kurs. Das bedeutet, dass die Aktie noch einen etwas längeren Weg vor sich hat, bevor sie wieder in einen nachhaltigen Aufwärtstrend kommt. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden.

Hoffnung oder Risiko - Das sagen die Analysten

Die Meinungen zu Renk gehen derzeit weit auseinander. Viele Analysten bleiben optimistisch: Hauck Aufhäuser sieht das Kursziel bei 35 Euro und empfiehlt weiter den Kauf. Auch Berenberg traut der Aktie eine Erholung zu, lobt die starke Marktposition und die Wachstumsperspektiven.

Goldman Sachs ist hingegen etwas zurückhaltender. Die US-Bank hat ihr Kursziel auf 22,10 Euro gesenkt und bleibt neutral. Grund dafür sind zusätzliche Sonderbelastungen und Währungseffekte, die das Ergebnis belasten könnte.

Trotz der Unsicherheiten gibt es gute Argumente für die Aktie. Renk ist in einem Wachstumsmarkt unterwegs, und der neue CEO Dr. Alexander Sagel verspricht Kontinuität. Unter der scheidenden Chefin Wiegand hat das Unternehmen schon bewiesen, dass es wachsen und profitabel bleiben kann. Jetzt liegt es an Sagel, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Was tun und wie entscheiden? Kaufen, halten oder abwarten?

Die Renk-Aktie bleibt ein Fall für Mutige. Wer bereit ist, auf eine Erholung zu spekulieren, könnte jetzt die Chance nutzen. Charttechnisch steht die Aktie an einem spannenden Punkt: Ein Durchbruch über die 21,50-Euro-Marke könnte neue Käufer anziehen und den Kurs in Richtung 23,50 oder 27,50 Euro treiben. Aber Vorsicht - die Risiken sind nicht zu unterschätzen, vor allem wenn der Kurs wieder unter die 18-Euro-Marke fällt.

Für langfristige Anleger bleibt Renk interessant. Das Unternehmen ist in einem stabilen Markt unterwegs, und die fundamentalen Daten sind solide. Trotzdem sollte man die weitere Entwicklung genau im Auge behalten. Ein Einstieg ist sinnvoll, wenn die charttechnischen Signale passen - oder wenn der neue CEO das Vertrauen der Anleger zurückgewinnt. Festzuhalten bleibt: Wer Mut zum Risiko hat, könnte hier auf eine spannende Erholung spekulieren. Aber wie immer gilt: Augen auf und die nächsten Wochen genau beobachten, ob der Kurs es schafft, die 21,50 Euro zu knacken.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

