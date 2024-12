Auf dem gestern zu Ende gegangenen Financial Times Banking Summit meldete sich auch der Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing zu Wort. Neben einem Kommentar zur Commerzbank äußerte er sich zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Auch die Deutsche Bank selbst war ein wichtiges Thema, da die Aktie gestern ein neues Jahreshoch erreichte.Die Jahresendrally der Deutschen Bank ist in vollem Gange. Die Papiere kletterten am gestrigen Mittwoch auf Schlusskursbasis auf 16,67 Euro, womit ein neues Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...