05.12.2024

Advanced Blockchain AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2024 Berlin, 5. Dezember 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgehalten. Es war die erste Hauptversammlung unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Rüdiger Andreas Günther und mit der Teilnahme des neuen Vorstands. Sämtlichen Tagesordnungspunkten mit Ausnahme der Schaffung von neuen Kapitalia wurden mit großer Mehrheit zugestimmt. Ein zentraler Punkt der Tagesordnung war die Wahl eines neuen Mitglieds in den Aufsichtsrat. Die Aktionäre wählten Tom Jakobi, Wirtschaftsmathematiker und Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), zum Nachfolger von Dr. Olav Sorensen, der sein Mandat im Mai 2024 niedergelegt hatte. "Wir freuen uns sehr, mit Tom Jakobi einen Experten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Investorenkommunikation und Corporate Governance im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Seine Expertise wird uns bei der strategischen Weiterentwicklung der Advanced Blockchain AG erheblich unterstützen," kommentierte Rüdiger Andreas Günther, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Advanced Blockchain AG. Wachstumsstrategie und Zukunftsausrichtung

In der Hauptversammlung hat der neue Vorstand den Aktionären die zukünftige Wachstumsstrategie der Advanced Blockchain AG skizziert. Ziel ist es, als Pionier die vernetzte Blockchain-Ökonomie zu gestalten. und neue Marktpotenziale zu erschließen. Das plant das Unternehmen, das Portfolio stärker zu diversifizieren und zu monetisieren. Daneben sollen Investitionen in neue Technologien vorangetrieben werden. Der Schwerpunkt der Investitionsstrategie liegt sechs Bereichen: Dezentrale physische Infrastruktur-Netzwerke (DePINs), Bitcoin-Layer-2-Lösungen, Interoperabilität und Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Tokenisierung realer Vermögenswerte und modulare Blockchains. "Nach den umfassenden Maßnahmen zur Aufarbeitung der vergangenen Geschehnisse richten wir unseren Blick nun positiv in die Zukunft und konzentrieren uns darauf, nachhaltiges Wachstum und Innovation zu fördern," erklärte Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG. Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .





