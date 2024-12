Fortune zählt Cloudflare das zweite Jahr in Folge zu den Unternehmen, die am besten für langfristiges Umsatzwachstum und Geschäftspotenzial positioniert sind

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, dessen Mission es ist, das Internet zu verbessern, gab heute bekannt, dass es zu einem der Fortune Future 50-Unternehmen ernannt wurde das zweite Jahr in Folge und dabei den vierzehnten Platz unter den fünfzig besten Unternehmen des Jahres 2024 belegt. Diese Auszeichnung krönt ein wegweisendes Jahr für das Unternehmen, in dem im dritten Quartal durchschnittlich 165 Milliarden Cyberbedrohungen pro Tag geblockt wurden, darunter der weltweit größte DDoS-Angriff, neue Tools für Websites jeder Größe eingeführt wurden, mit denen sich steuern lässt, wie ihre Inhalte von KI-Bots verwendet werden, und zur Sicherung von Präsidentschaftskampagnen und örtlichen Regierungen während der US-Wahlen beigetragen wurde.

"Von weltweiten Wahlen bis hin zur Explosion der KI 2024 war durch einen schnellen Wandel und eine bisher nicht gekannte Abhängigkeit vom Internet gekennzeichnet. Ich bin stolz darauf, wie sich unser Team weiterhin den Umständen gewachsen zeigt, um unseren Kunden zu helfen, einige der schwierigsten Probleme beim Modernisieren, Transformieren und Sichern ihrer Unternehmen zu lösen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Die erneute Ernennung zum Fortune Future 50-Unternehmen bekräftigt ein weiteres Mal, dass wir Unternehmen durch unsere leistungsstarke Connectivity Cloud eine Wertsteigerung bieten."

Heute funktionieren etwa 20 des Internets über das Netzwerk von Cloudflare, neben Internetobjekten wie mobilen Apps, APIs, KI-Workflows und Unternehmensnetzwerken. Cloudflare hat Millionen von Kunden, darunter mehr als 221.000 zahlende Kunden, einschließlich 35 Prozent der Fortune 500-Unternehmen. Die schnelle Produktexpansion von Cloudflare hat es dem Unternehmen ermöglicht, in benachbarte Märkte vorzudringen, was das Wachstum seines gesamten adressierbaren Marktes von 176 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 222 Milliarden USD bis 2027 fördert.

Fortune und Boston Consulting Group haben weltweit fast 3.000 Unternehmen untersucht und die besten 50 durch eine Bewertung ihrer langfristigen Wachstumsperspektiven ausgewählt. Der Fortune Future 50-Index ergänzt herkömmliche Leistungskennzahlen durch eine Beurteilung der langfristigen Wachstumsaussichten der börsennotierten Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD und privat gehaltener Firmen mit Mitteln in Höhe von mindestens 1 Milliarde USD. Die platzierten Unternehmen wurden aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt, das langfristige Umsatzwachstum vorauszusagen, und auf der Grundlage geschäftlicher Dimensionen in den Bereichen Strategie, Technologie, Talent und Kultur bewertet.

Neben den beiden aufeinanderfolgenden Fortune Future 50-Auszeichnungen 2024 und 2023 hat Cloudflare im letzten Jahr verschiedene weitere Branchen- und redaktionelle Auszeichnungen in den Bereichen Business, Kultur, Führung und Innovation erhalten, darunter die folgenden:

Fortune Change the World 2024

CNBC Changemakers 2024

Fast Company Most Innovative Companies 2024

Deloitte Technology Fast 500 2024

Newsweek Top 100 Most Loved Workplaces 2024

Reuters Events Sustainable Business Awards Finalist 2024

Inc. Magazine Female Founders 2024

CRN The Security 100: The 20 Coolest Web, Email and Application Security Companies 2024

CRN The Cloud 100: The 20 Coolest Cloud Software Companies 2024

Fortune Future 50 2023

The Webby Awards Top 5 Nominee Apps, Apps and Software Technical Achievement 2023

Weitere Informationen zu Cloudflare finden Sie in den untenstehenden Ressourcen:

Das globale Cloudflare-Netzwerk

Cloudflare-Investorenübersicht

Karriere bei Cloudflare

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen zu den aktuellen Internet-Trends und Erkenntnissen finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie ""können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, beinhalten insbesondere Aussagen über Cloudflares Aussichten im Hinblick auf zukünftiges Wachstum, die Marktchancen von Cloudflares Produkten und Technologie, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Betriebsabläufe, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare von Cloudflares CEO und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, insbesondere aufgrund der Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 7. November 2024 eingereicht wurde, sowie weiterer Unterlagen, die Cloudflare bisweilen gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

©2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241204092797/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com