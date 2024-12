Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) konnte sich im Report The Forrester Wave: Point-of-Service (POS) Solutions, Q4 2024 als ein Marktführer positionieren. Neun Anbieter wurden im Rahmen der branchenweit führenden Analyse von Einzelhandelslösungen verglichen Manhattan erreichte bei den meisten Kriterien die höchstmögliche Punktzahl. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für seine Stärken in den Bereichen Inventory Management und Store Fulfillment, einschließlich Abholung der Ware in der Filiale und an externen Abholpunkten.

Da der digitale Handel weiter wächst, passen Einzelhändler ihre Geschäfte an die Bedürfnisse moderner Kunden an. Denn der stationäre Handel kann einen echten Wettbewerbsvorteil bieten: Die Läden sind nicht nur Verkaufsstellen oder Ausstellungsräume, sondern ein wichtiges Instrument für mehr Kundenservice und eine hohe Kundenbindung. Moderne Einzelhandelsgeschäfte beschränken sich nicht auf den Verkauf von Produkten und die Abwicklung von Bezahlvorgängen, sie bieten ein nahtloses, kundenorientiertes Einkaufserlebnis, das den digitalen Komfort mit dem Wert der menschlichen Interaktion im Geschäft verbindet.

Manhattan bildet das Omnichannel-Kundenerlebnis mit Manhattan Active Omni ab: Die branchenweit führende Unified-Commerce-Suite für den modernen Einzelhandel vereint die Anwendungen für Point of Sale, Order Management, Customer Engagement Service sowie Store Inventory Fulfillment. Mit diesen cloudbasierten Lösungen können Einzelhändler in ihren Läden personalisierte Einkaufserlebnisse und Verbraucherinformationen bieten sowie die Kundenbeziehung stärken.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Spitzenreiter in der Forrester POS Wave 2024 und sehen dies als Anerkennung für Manhattans Engagement, Einzelhändlern ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis zu bieten", sagt Robby Dewling, Director, Product Management, Manhattan Associates. "Im letzten Jahr wurde Manhattan zum einzigen Marktführer im The Forrester Wave: Order Management Systems (OMS), Q2 2023 Reporternannt. Aus unserer Sicht bedeutet die Anerkennung als Marktführer in den beiden Forrester-Reports POS und OMS Wave, dass Manhattan ein klarer Vorreiter im Bereich Unified Commerce ist."

