NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies beim unveränderten Kursziel von 80 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Aktie des Ölkonzerns habe sich zuletzt wegen der politischen Unsicherheit in Frankreich und einiger unternehmensspezifischer Probleme deutlich schlechter als die Branche entwickelt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die für Total wichtige Gaspreise seien aber gestiegen, und Total biete für die kommenden Jahre eine überzeugende Wachstumsstory. Dank der für 2025 erwarteten Führungsstellung bei den Ausschüttungen und des bescheidenen Bewertungsaufschlags sehe das Chance-Risiko-Verhältnis nun besser aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 01:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 01:28 / EST

FR0000120271, XC0009677409