Als Mensch streben wir häufig nach Ausgeglichenheit. Doch an der Börse sorgen oft nur wenige Aktien für eine gute Gesamtperformance.Obwohl es weltweit etwa 55.214 börsennotierte Unternehmen (Ende 2023) und dementsprechend viele Aktien gibt, trägt tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil von ihnen zur Gesamtperformance verschiedener Indizes bei. So stieg der S&P-500-Index in der ersten Jahreshälfte 2024 etwa 15,54 Prozent. Doch nur zehn der insgesamt 500 Aktien standen für 74 Prozent der Performance. Die verbleibenden 26 Prozent steuerten hingegen alle übrigen 490 Aktien zur Rendite bei. Somit sind es immer nur wenige Wertpapiere, die überdurchschnittlich abschneiden und die Verluste vieler …