ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Alstom nach einer Informationsveranstaltung des Managements in Indien mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Veranstaltung habe die starke Position des Schienenfahrzeuge-Herstellers in der asiatisch-pazifischen Region und in Indien skizziert, schrieb Analyst Andre Kukhnin in seinem Kommentar vom Mittwoch. Die Ziele für das dortige Wachstum und die angepeilte, stabile Margenentwicklung hält er für recht konservativ./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 16:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475