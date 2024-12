DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Hensoldt: Auf dem Radar - Für den Rüstungskonzern gibt es gute Argumente

Frankfurt am Main, 05.12.2024 (pta/05.12.2024/10:30) - Die Aktie der Hensoldt AG profitiert von der neuen Bedrohungslage seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Steigende Verteidigungsausgaben in den Nato-Staaten könnten den Rüstungskonzern auf einen stabilen Expansionspfad führen. Das negative Konzernergebnis der ersten neun Monate will das Unternehmen im Q4 ausgleichen.

Hensoldt ist auf Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen spezialisiert. Hauptkunde ist die Bundeswehr. Die 9M-Zahlen sind deutlich geprägt von der Erstkonsolidierung der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, so zum Beispiel durch gute Entwicklungen beim Umsatz und beim Auftragseingang. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2024 um 21.3 % auf EUR 1.38 (1.14) Mrd. Das Kerngeschäft, bereinigt um die Geschäftsaktivitäten der ESG-Gruppe, wuchs um 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand verbesserte sich um 19 % auf EUR 6.51 (5.47) Mrd. Hensoldt blickt zudem auf die Book-To-Bill-Ratio, das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz. Für das Gesamtjahr zeichnen sich 1.2 ab, nachdem zuvor ein Wert zwischen 1.1 und 1.2 in Aussicht gestellt wurde.

Das bereinigte EBITDA kletterte um 24.1 % auf EUR 187 (151) Mio. Unter dem Strich ist Hensoldt im Neunmonats-Zeitraum aber nicht profitabel. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -48 (-3) Mio. bzw. EUR -0.40 (-0.02) je Aktie.

Anhaltend hohe Nachfrage

Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 2.3 Mrd. und ein moderat steigendes bereinigtes EBITDA erwartet. Die zunehmende Dynamik der sicherheitspolitischen Herausforderungen spricht für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Verteidigungslösungen. Analysten empfehlen überwiegend den Kauf des Titels. Die genannten Kursziele lagen zuletzt bei EUR 49 (Hauck Aufhäuser), EUR 40 (Warburg Research) und EUR 37 (Deutsche Bank). An der Börse hat der Konzernverlust in den Quartalsberichten die Stimmung gegenüber der Aktie getrübt. Ein positives viertes Quartal könnte die Stimmung aber wieder drehen.

Der ausführliche Bericht über die Hensoldt AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Dezember-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de

