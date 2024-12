+120% in den letzten sechs Monaten, +75% in den letzten drei Monaten. Die Auto1-Aktie scheint nur noch einen Fahrmodus zu kennen, nämlich Vollgas. Wird sie irgendwann wieder auf die Bremse treten oder geht es in diesem Tempo weiter? Neue Kursziele von Banken Wenn es nach der Einschätzung von Bankanalysten geht, dürfte die Vollgasfahrt der Auto1-Aktie noch nicht zu Ende sein. Die britische Investmentbank änderte am Donnerstag ihre Meinung zur Autohandelsplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...