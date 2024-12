FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3250 (3070) P - 'OW' - BERENBERG CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS EVOKE PRICE TARGET TO 90 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 746 (755) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1170 (1290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2700 (2450) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 620 (535) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&G TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 230 (240) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3020 (3000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 545 (535) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIRECT LINE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUST GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 170 (135) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LANCASHIRE TARGET TO 821 (735) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 580 (570) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 870 (860) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES LEGAL & GENERAL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 256 (231) PENCE - JEFFERIES CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TREATT PRICE TARGET TO 650 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 565 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2800 (2300) PENCE - JEFFERIES RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 575 (440) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1520 (1640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 150 (170) PENCE - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 910 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 690 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES AUCTION TECHNOLOGY GROUP ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES INTERTEK ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP PRICE TARGET TO 695 (555) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 695 (555) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BELLWAY TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3290 PENCE - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 4150 (3980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CREST NICHOLSON TO 'NEUTRAL' (UW) - PRICE TARGET 190 (180) PENCE - JPMORGAN RAISES DELIVEROO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 192 (170) PENCE - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 4370 (4150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4400 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 849 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERTEK TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5500 (5400) PENCE - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 585 (555) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 780 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 500 (438) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5400 (5500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 275 (265) PENCE - 'BUY'- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 746 (688) PENCE - 'UNDERWEIGHT'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob