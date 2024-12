Bremen (ots) -Das renommierte Cognac Haus Rémy Martin feiert 300-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 1724 hat sich das Streben nach Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit nicht verändert. Dieses besondere Jahr wird mit diversen limitierten Editionen gefeiert, sodass etwas für jeden Connoisseur und Sammler dabei ist.Die mattierte Rémy Martin VSOP-Flasche ist seit fast 100 Jahren eine Ikone und wird in dieser Saison mit einer limitierten Geschenkbox im rot-goldenen Sternenmuster präsentiert. Als erster Cognac Fine Champagne, der 1927 bei Rémy Martin kreiert wurde, zeigt der VSOP elegante und balancierte Aromen von Aprikose, Vanille und Lakritz. UVP 51,99EURFür die festliche Geschenkesaison wird der Rémy Martin XO, die Handschrift von Kellermeister Baptiste Loiseau, in einer limitierten Auflage in einer Sammlerkaraffe präsentiert. Hunderte von Branntweinen verschmelzen zu einem Cognac von außergewöhnlicher aromatischer Komplexität - ein Traum aus Jasmin, trockenen Früchten und zarten Noten aus Honig und Zimt. UVP 169,99EURFür die Sammler und Investoren unter Cognac-Liebhabern gibt es dieses Jahr noch eine ganz besondere Neuigkeit, den Coupe 300. Weltweit auf 6.724 Flaschen limitiert, ist Coupe 300 erst die vierte Edition, welche ein Jubiläum des Hauses zelebriert. Eine Reserve von Eaux-de-vie hergestellt, die im Laufe der Jahre über Generationen von Kellermeistern angereichert wurde und durch beeindruckende Struktur und aromatische Tiefe überzeugt. UVP 2.500EURAlle Editionen sind bei ausgewählten Vertriebspartnern (https://www.club-of-spirits.de/remy-martin.html?srsltid=AfmBOorWlCC9kbgsKZ97dMDXZZoRhDDBV-T3-je5dN8drXKgpckQneXE) erhältlich.Pressekontakt:Marie Gonthermgonther@webershandwick.com+49 69 91304354Original-Content von: Rémy Martin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177675/5924080