Von Pierre Bertrand

DOW JONES--Safran rechnet in den nächsten Jahren mit Wachstum und steigenden Gewinnen. Der französische Luft- und Raumfahrtzulieferer gab einen Ausblick auf das nächste Jahr und nannte überdies mittelfristige Ziele bis 2028.

2025 soll ein wiederkehrendes Betriebsergebnis von 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro bei einem Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent erzielt werden. Im zu Ende gehenden Jahr 2024 plant Safran weiterhin mit einem wiederkehrenden Betriebsergebnis von rund 4,1 Milliarden Euro.

Bis zum Jahr 2028 soll das wiederkehrende Betriebsergebnis 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen erklärte. Basis dafür soll eine hoch einstellige jährliche Wachstumsrate sein. Safran setzt dabei auf Wachstum im Luftverkehr und bei den Verteidigungsausgaben, will aber auch mit höheren Produktionszahlen und Preissetzung punkten.

Zwischen 2025 und 2028 will der französische Konzern etwa 70 Prozent der erwirtschafteten Barmittel an seine Aktionäre auskehren, 40 Prozent sollen in Form von Dividendenzahlungen fließen und 5 Milliarden Euro in Form von Aktienrückkäufen.

December 05, 2024 04:57 ET (09:57 GMT)

