Die RWE-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Rückgang und notierte bei 31,03 Euro, was einem Minus von 2,1 Prozent entspricht. Das Energieversorgungsunternehmen bewegt sich damit weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro vom Dezember 2023. Die Handelsumsätze zeigen mit über 1,3 Millionen gehandelten Aktien eine rege Aktivität, während Analysten weiterhin ein durchschnittliches Kursziel von 44,95 Euro prognostizieren. Im vergangenen Quartal verzeichnete der Konzern einen Umsatzrückgang von 21,90 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro.

Zukunftsinvestitionen im Fokus

Für die kommenden Jahre plant RWE massive Investitionen in die Energiewende. Das Unternehmen treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran und testet innovative Speichertechnologien, unter anderem in seiner Testanlage in Milwaukee. Bis 2030 strebt der Konzern eine Erhöhung seiner Speicherkapazität auf 6 Gigawatt an. Diese strategische Ausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund des bundesweiten Netzausbaus, für den bis 2045 Investitionen von rund 651 Milliarden Euro veranschlagt werden.

