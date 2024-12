© Foto: Unsplash

Der Softwaredienstleister für die Halbleiterindustrie Synopsys konnte mit seinem Geschäftsbericht nicht überzeugen, vor allem der Ausblick für Q1 enttäuschte. An der Begeisterung für Halbleiter-Aktien und dem KI-Boom haben die Anleger von Chip-Designern wie Arm, Cadence und Synopsys in den vergangenen Jahren kräftig mitverdient. Die Anteile konnten den Gesamtmarkt deutlich outperformen, da die Nachfrage nach Dienstleistungen in dieser Nische stark gestiegen sind. Aufgrund hoher Bewertungen ist der Kursmotor in den vergangenen Quartalen jedoch ins Stocken geraten. So notiert Synopsys gegenüber dem Stand vor einem Jahr um nur 11 Prozent höher, was sowohl gegenüber der Branche als auch dem …