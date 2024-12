Frankfurt/Main - Der Dax hat seine Rekordjagd am Donnerstagmittag fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.310 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Zalando und Continental, am Ende Porsche, Merck und BASF."Der Dax bleibt weiterhin im Rallye-Modus", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Im weiteren Handelsverlauf konnte der Dax auf ein Kursniveau von 20.300 Punkten ansteigen und damit ein erneutes Rekordkursniveau ausbilden. Die Kursverluste bei den Verlierern halten sich im Verhältnis zu den Gewinner-Aktien in Grenzen. "Der Fokus, der Investoren richtet sich heute noch auf die US-Arbeitsmarktdaten", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0526 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9500 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,68 US-Dollar; das waren 37 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.