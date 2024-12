Zürich - Der Franken zeigt sich am Donnerstag zum Euro und zum Dollar etwas schwächer. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9316 Franken, nachdem sie am frühen Morgen noch zu 0,9299 Franken gehandelt wurde. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8848 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,8836). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber der US-Währung in dieser Zeit wenig bewegt und wird ...

