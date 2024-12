NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 223 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen unter dem Konsens, schrieb Analyst Victor Allard am Donnerstagmorgen. Er sieht daher bei den Markterwartungen zunächst keine Luft nach oben. Die Franzosen planten aber für gewöhnlich zurückhaltend. Die weitere wichtige Nachricht seien die Ausschüttungspläne./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000073272