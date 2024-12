© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Leo KoGuan, ein prominenter Einzelaktionär von Tesla, hat seine Investitionen in den Hersteller von Elektrofahrzeugen reduziert und einen Teil seiner Gelder in Staatsanleihen umgeschichtet.In einem kürzlich auf X veröffentlichten Beitrag erklärte KoGuan: "Ich setze nicht mehr alles auf Tesla." Das deutet auf eine deutliche Änderung seiner Anlagestrategie hin. Im Mai hielt er noch etwa 27,7 Millionen Aktien, was 0,9 Prozent des gesamten Aktienbestands von Tesla entspricht. KoGuan bestätigte, dass er Tesla-Aktien verkauft, um dreimonatige Staatsanleihen zu erwerben, um sich so gegen mögliche Marktvolatilität abzusichern.