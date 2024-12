Die Commerzbank-Aktie verzeichnete heute eine beeindruckende Performance im Börsenhandel und setzte sich mit einem Plus von mehr als zwei Prozent an die Spitze des deutschen Leitindex. Der Handelstag begann bei 14,76 Euro, wobei die Aktie im weiteren Verlauf bis auf 15,20 Euro kletterte. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,3 Millionen gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz des deutlichen Anstiegs liegt der aktuelle Kurs noch etwa 12 Prozent unter dem im Oktober erreichten Jahreshöchststand von 16,97 Euro.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Finanzexperten bleiben für die weitere Entwicklung der Bankaktie optimistisch gestimmt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,01 Euro sehen sie noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung untermauert: Im dritten Quartal konnte die Bank ihren Umsatz um knapp 10 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro steigern. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren die Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,05 Euro.

