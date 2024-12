Die Evotec SE verzeichnet an der Börse eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 2,0 Prozent auf 8,87 Euro im XETRA-Handel. Diese Aufwärtsbewegung erfolgt trotz eines herausfordernden dritten Quartals, in dem das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 5,80 Prozent auf 184,89 Millionen Euro verbuchen musste. Bemerkenswert ist dabei die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 5,06 Euro im August, was einer Kurssteigerung von über 70 Prozent entspricht.

Analysten-Prognosen für 2025

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung vorsichtig optimistisch und setzen ein mittleres Kursziel von 9,68 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird allerdings ein Verlust von 0,776 Euro je Aktie erwartet. Die nächsten wichtigen Impulse könnten die Q4-Kennzahlen liefern, deren Veröffentlichung für den 27. März 2025 geplant ist.

