Die sich abzeichnende Wachstumsdelle aufgrund der Zurückhaltung der Kunden aus der Chipbranche sowie die notwendigen Investitionen in das mittelfristige Wachstum haben die Aktie von PVA TePla in den letzten Monaten spürbar unter Druck gesetzt. Kurz vor dem Jahreswechsel arbeitet der Titel an einer Stabilisierung. Wird nun das große Comeback eingeläutet?

Den vollständigen Artikel lesen ...